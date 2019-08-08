老礦工歷史記憶 瑞芳礦工文史館要開幕

2019-08-08 18:29 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



由猴硐在地老礦工們自行蒐集礦業文物收藏展示的「煤鄉礦工文史」館，本週六(10)日於瑞三本礦坑口旁開館。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 由猴硐在地老礦工們，自行蒐集礦業文物收藏展示的「煤鄉礦工文史」館，本週六(10)日於瑞三本礦坑口旁開館，除了將展出礦工們從頭到腳的工具器材外，也與日本田川市石碳歷史博物館合作，共同展出世界記憶遺產山本作兵衛的礦工畫作和猴硐礦工們的珍貴歷史照片，呈現出兩地礦業工作的共通點與完整面貌。

瑞芳區猴硐的瑞三本礦坑原是全台煤礦產量最豐，最菁華的礦業代表古蹟，透過前廠長周朝南當作興趣拍下的珍貴歷史照片，以及老礦工好友們一同蒐集的礦產文物，將「煤鄉礦工文史」慢慢整理出來，讓逐漸被人淡忘的礦業文物及文史，透過館藏展現最完整的過去風貌。

從最基礎的制服探照設備，到區分職務的礦工帽，利用爆破挖深的掘進工、用木樁撐住空間的支柱改修工、還有負責挖煤的採煤工，利用各種工具，在礦坑裡打拼，廣大的隧道分佈，從猴硐延伸到五分山甚至十分瀑布，要是沒有這些文物與文史整裡，現代人很難想像已封閉的礦坑能有如此厲害之規模。

實地跟著前廠長周朝南走進未開放的瑞三本礦坑口，架設的木樁與燈光讓人不禁回味礦工過去行走的步伐。

新北市議員林裔綺表示，期盼這樣的礦業遺跡能透過中央的重視，得到更完善的修復與規劃，讓前來猴硐觀光的民眾，也能走訪瑞三本礦坑隧道內的部分路段，除了能活化空間，也讓礦業歷史能有更獨特的觀光體驗方式。