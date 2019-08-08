不怕颱風天 汐止里、鄰長巡菜園防登革熱

2019-08-08 18:29 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止新昌里長林碧霞帶著鄰長及志工巡菜園宣導，碰上颱風要來，一群人還清掃水溝落葉，避免堵塞造成積淹水。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 夏天到了，防治登革熱總動員，汐止新昌里每週由里長林碧霞帶著鄰長及志工巡菜園宣導，也將積水倒掉、覆蓋網子，今(8)日這一天，碰上颱風要來，一群人還清掃水溝落葉，避免堵塞造成積淹水。

一大早集合，先從巷弄開始打掃，經過長長的排水溝，鄰長李淑禛突然想到颱風要來，所以，也趕緊清掃水溝裡的落葉。汐止新昌里有35位鄰長，其中絕大多數都有雙重身份，擔任環境志工或是巡守隊，尤其夏天到了，預防登革熱是大事，他們也不厭其煩的每個星期去巡菜園，看到桶子裡裝水又沒蓋蓋子，馬上倒掉。

新昌里長林碧霞表示，每個禮拜六早上六點到九點，我會帶領我們的鄰長跟志工，因為，我們環保志工有2/3都是鄰長，巡視里內的菜園，因為種菜有很多用空桶裝水，我們都會把他倒掉，有些則是幫忙蓋蓋子，尤其現在夏天登革熱很多，如果只靠里長一個人真的沒辦法，幸好有這群鄰長及志工熱心協助。

只是鄰里大小事務真的不少，還在巡菜園，另一頭鄰長打電話來，因為，邊掃地遇上一位老人家，好像不記得回家的路，緊急通報里長處理。新昌里鄰長曾美媛說，鄰長最主要是鄰內有什麼事就跟里長報告，配合里長及區公所做相關宣導，有時候像汐止火車站也要去清。

新昌里範圍不小，這群鄰長成了里長處理鄰里事務的小幫手，幫忙貼公告宣導最輕鬆基本，打掃、巡菜園，就算大熱天也要做，每次做完都好像洗完熱水澡一樣，還有只要鄰內有什麼事也第一時間通報，成了里長另一雙眼睛，更快掌握里內大小事。