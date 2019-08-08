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雙溪模範父親表揚 力推性平及育兒津貼

2019-08-08 18:28觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

雙溪區公所舉辦性平模範父親表揚活動，活動中推廣新北市的育兒津貼政策，盼能減輕年輕...
雙溪區公所舉辦性平模範父親表揚活動，活動中推廣新北市的育兒津貼政策，盼能減輕年輕爸爸媽媽的負擔壓力。 圖／觀天下有線電視提供
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今(8)日是父親節，為感恩爸爸們對家庭的貢獻，雙溪區公所舉辦性平模範父親表揚活動，希望鼓勵夫妻共同付出經營，打造和諧互助的家庭文化，並在活動中推廣新北市的育兒津貼政策，盼能減輕年輕爸爸媽媽的負擔壓力。

雙溪區公所特地在父親節這天辦理模範父親表揚，新北市新聞局副局長謝麗蘭與市議員林裔綺，和立委黃國昌服務處皆前來慶祝，共12位的模範父親，都盛裝出席，看得出今日受表揚的光榮喜悅。

看著瑞芳農會舞蹈班的優雅表演，台下有相當多的子女子孫回到家鄉，看看爸爸也與父親一同分享榮耀，家庭的興旺要靠夫妻間互助才能良好經營，期望透過這次表揚也宣導性平的重要，讓家庭關係更和諧。

新北市議員林裔綺表示，東北角地區人口高齡化嚴重，年輕人們能藉著模範父親表揚活動，回到故鄉多看看爸爸，把握珍貴的相處時光，並享受榮頒模範父親家庭的愉悅，讓父親節變得很溫馨，家庭之間更熱絡，也祝福鄉親們父親節快樂。

新北市新聞局副局長謝麗蘭表示，為減輕爸爸們工作上的負擔，此次也特別推廣新北市的新育兒津貼政策，將津貼擴大至2到4歲作申請，讓年輕爸媽減輕育兒壓力，也讓不只是公立幼兒園，連家中帶或私人幼兒園的小朋友們，都能因此獲得更好的成長資源。

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