颱風利奇馬來勢洶洶 台北市晚間8點關閉河川疏散門

2019-08-08 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風利奇馬來勢洶洶，台北市河濱公園啟動防颱撤離，台北市水利處表示，今天晚間8點開始關閉河川疏散門，晚間9點開始拖吊未駛離河川區的車輛，晚間11點疏散門全部關閉，呼籲車主盡量利用休息或下班時段，儘速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。

台北市水利處補充，請民眾進行自主防災，預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，並裝設防水閘門，若未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水，停車資訊查詢專線27590666轉6401至6406，疏散門啟閉資訊可至網站（https://goo.gl/fMY0GP）查詢。

另外，今天7月22日豪大雨，造成台北市信義金山人行地下道（連通捷運東門站連通道）積淹水，台北市新工處表示，經相關單位現勘巡檢，已針對所發現可能滲漏地點，委託專業顧問公司、管線所屬單位等規畫相關短、中、長期改善措施，以解決相關問題。