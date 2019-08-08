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颱風利奇馬來勢洶洶 台北市晚間8點關閉河川疏散門

2019-08-08 17:52聯合報 記者張世杰╱即時報導

颱風利奇馬來勢洶洶，台北市河濱公園啟動防颱撤離，台北市水利處表示，今天晚間8點開始關閉河川疏散門，晚間9點開始拖吊未駛離河川區的車輛，晚間11點疏散門全部關閉，呼籲車主盡量利用休息或下班時段，儘速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。

台北市水利處補充，請民眾進行自主防災，預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，並裝設防水閘門，若未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水，停車資訊查詢專線27590666轉6401至6406，疏散門啟閉資訊可至網站（https://goo.gl/fMY0GP）查詢。

另外，今天7月22日豪大雨，造成台北市信義金山人行地下道（連通捷運東門站連通道）積淹水，台北市新工處表示，經相關單位現勘巡檢，已針對所發現可能滲漏地點，委託專業顧問公司、管線所屬單位等規畫相關短、中、長期改善措施，以解決相關問題。

新工處也說，已先行備妥多台移動式抽水機待命，必要時啟動緊急抽水任務，當台北市防颱應變中心一級開設起，新工處養護工程隊將立即指派委外機電維護廠商人員及機具駐守現場，如有發生積淹水狀況，將立即封閉該地下道，並啟動移動式抽水機協同抽水，以減少積淹水處理時間。

利奇馬颱風來襲，北市工務局水利處昨天下午開始在28處河濱公園、10處碼頭撤離引橋...
利奇馬颱風來襲，北市工務局水利處昨天下午開始在28處河濱公園、10處碼頭撤離引橋、浮筒及景觀廁所等設施。 記者翁浩然／攝影
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