五股垃圾山違建占國有地 侯友宜帶隊拆除

2019-08-08 18:08 中央社 新北8日電



新北五股區成泰路一段道路今年7月出現大淹水，新北水利局目前進行周邊改善工程，利奇馬颱風今轉為強颱，新北市長侯友宜上午前往視察，期盼大家不要再受淹水之苦。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜今天親率公安小組，針對五股垃圾山區內造成環境汙染且占用國有地的業者，優先拆除其違章建物。他強調，整頓的決心不變，也將輔導合法全面納管，積極處理違規。

新北市五股垃圾山的範圍，包括國道一號以北、洲子洋重劃區以南、二重疏洪道以西、新五路以東，面積近170公頃，目前被列洪水平原管制區，但遭非法棄置、堆積多年；地方常形容五股垃圾山是新北市三不管地帶，也是地方治安死角。

新北市政府指出，經全面清查後，確認五股垃圾山內占用國有地共有11家業者，將分2階段拆除。侯友宜今天帶著公安小組各單位成員，執行第一階段、兩家業者拆除作業。

新北市消防局表示，其中，鑫發油行主要從事油品買賣，現場貯存燃料油（重油）於油槽約20公秉，沒有設置防溢堤，已違反水汙染防治法。

新北市拆除大隊限期於5日前自行拆除，但業者仍觀望未搬遷、改善，拆除大隊今天予以拆除。

消防局指出，另在其它地號查出1處占用國有地的貨櫃堆置場，今天也強制拆除。其餘9家違法占地業者將於第二階段拆除，要求業者恢復地貌原狀。

侯友宜接受媒體聯訪表示，整頓五股垃圾山決心不變，一定要貫徹到底。國有土地不可被占有，且業者都在農業區占用，違反區域計畫法且違法經營這麼久，市府不能視而不見。

侯友宜說，包括市政團隊、檢察官、調查局大家全力以赴，要把五股垃圾山整頓好，有效拆除違法業者。以往，五股垃圾山區域因都市計畫遲遲沒有核定，才讓業者有機可趁並藏汙納垢，很多人不願意去面對，他身為市長願意挺身解決問題，希望在民國110年底達到綠化目標。