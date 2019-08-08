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默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49聯合報 記者郭頤╱即時報導

許多民眾不清楚交通違規除了罰鍰外，還會被記點，北市交通局裁決所8日指出，依道路交通管理處罰條例，6個月內違規記點累計達6點，裁決所會寄發裁決書通知吊扣駕照1個月處分，未依通知（30日內）到案繳送駕照者會予以加倍處分，最重可吊銷駕照。

有民眾因為不知道自己有被違規記點的情況，直到裁決所寄裁決書到家中後，才發覺自己有被記點，甚至被吊扣駕照。

裁決所違規裁罰課長吳素禎表示，依規定，駕駛人違規依情節輕重分別記點1至3點，6個月內記點達6點以上者吊扣駕照1個月，並應參加道安講習，逾期繳交駕照者則吊扣駕照2個月，若仍未到案將註銷駕照1年；而1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款者，則吊銷駕照1年。

依規定，超速、違規轉彎和不依規定車道行駛等違規，記點1點；違反汽車裝載（超重、超長、超寬、超高），記點2點；拆除消音器、危險駕駛（蛇行、逼車或超速60公里）和闖紅燈或紅燈右轉等違規，記點3點。

經統計107年6個月內違規記點達6點被吊扣或吊銷駕照者有2700件，較106年同期的2216件，增加21.84%。而常見的前3大違規被記點，分別為違規轉彎（記1點）、不依規定車道行駛（記1點）及闖紅燈或紅燈右轉（記3點）。

裁決所提醒，民眾若有收到裁決書記點通知，應注意違規點數，可以透過監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機等管道，查詢自身違規計點情形。

民眾可透過監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機等管道，查詢自身違規計點情形。...
民眾可透過監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機等管道，查詢自身違規計點情形。圖／北市交通局提供
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民眾請務必注意違規記點相關罰則，以免自身權益受損。圖／北市交通局提供
民眾請務必注意違規記點相關罰則，以免自身權益受損。圖／北市交通局提供
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