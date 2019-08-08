新北市抽驗飲冰品 4件不合格還包含連鎖店

2019-08-08 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市衛生局啟動飲冰品及中元應景食品抽驗專案，抽驗161件飲冰品檢驗衛生指標菌，另針對市售祭祀、普渡貢品抽驗102件。結果有4件飲冰品不合格，不合格產品皆已令店家下架並依法處辦，另外尚有2件飲冰品初抽不合格後即停售及歇業，衛生局將持續列管。

衛生局說表示，不合格的4件冰品，分別是泰迪熊私藏茶中和中山店、大碗公剉冰的冰塊、水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店的芭樂汁，及可不可熟成紅茶蘆洲民族店販售的熟成紅茶，檢出衛生指標菌超標，已依違反食品安全衛生管理法第17條規定，處3萬元以上300萬以下罰鍰。

衛生局副局長許朝程表示，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品的衛生指標，超過即表示飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳。可能原因包括場所、設施或設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等。

許朝程說，若初驗不符規定會責令業者限期改善，複檢再不過關，依食品安全衛生管理法第17條規定，處3萬到300萬元罰鍰。