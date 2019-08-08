快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



快儲水！為辦理「大湳場內送龜山系統機電設備工程-1200mm管線銜接工程」等4項工程，預計將從8月12日早上8點至8月13日止進行停水，受到影響的地區包含林口全區、五股區、泰山區等，另泰山區因屬管線末端，將延後恢水6小時，停水時間長達30小時，本次停水期間，新北市政府水利局會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。

依據台灣自來水股份有限公司第二區管理處表示，為辦理「大湳場內送龜山系統機電設備工程-1200mm管線銜接工程」等4項工程，將於8月12日早上8點至8月13日止進行停水，影響範圍如下：

•8月12日8時至8月13日8時（預計停水24小時）

林口區全區、 五股區的福德里登林路83~91-10號、112~114-6號、單號(93~107號)、雙號（116~134-3號）、德音里外寮路。

泰山區的大科里全部、黎明里（黎明路、自強路、大科路、大科一路、泰林路三段）及同榮里（犁頭窠）。

•8月12日8時至8月13日14時（預計停水30小時）

泰山區的大科里（南林路1~116號）。

這次停水將設8個臨時供水站，包含林口區佳林路40號前(林口服務所)、林口區仁愛路一段378號前(林口區公所)、林口區竹林路(林口國小大門口)、林口區公園路(麗林國小大門口)、林口區南勢路與南勢四街口(7-11)、林口區自強三路與自強四路口(贊天宮)、林口區麗園一街(麗園郵局)、泰山區黎明路23號(黎明活動中心)。