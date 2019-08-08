冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城警分局發現新北市不少民眾最近收到以「欣泰瓦斯工程行」為名義的安檢通知單，稱近期會安排人員到府安檢，也因名稱與正牌的「欣泰石油氣股份有限公司」過於雷同，讓民眾誤以為就是欣泰石油氣公司的安檢人員，稱到府替民眾進行室內軟管線及開關安檢服務，甚至表明可協助加裝安全設備，並採現場收費，安檢人員便穿著類似的藍色制服、背著工具包到處按鈴拜訪，簡直以假亂真。

土城警分局特別向欣泰石油氣股份有限公司詢問，該公司也針對有不肖業者以「欣泰石油氣工程」混淆用戶而提出的聲明：第一點、欣泰石油氣公司營業區近來發現用戶收到「欣泰石油氣服務通知」單，經查非公司寄出， 呼籲民眾小心留意，不肖人員故技重施，以假安檢之名，強迫用戶更換瓦斯設備，並現場收取高額費用。

第二點、公司依規定排定每二年至用戶住家實施管線安全檢查，派員安檢前會先明信片通知安檢日期，安檢人員均會佩帶公司員工識別證，如確需更換設備會另通知派員前往更換，現場一律不收費，而是併入下一期氣費帳單中繳納。

第三點、欣泰真假安檢通知單辨別方式，正確明信片均載明「欣泰石油氣股份有限公司」，非以「欣泰石油氣○○○」誤導民眾。