冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當
新北市土城警分局發現新北市不少民眾最近收到以「欣泰瓦斯工程行」為名義的安檢通知單，稱近期會安排人員到府安檢，也因名稱與正牌的「欣泰石油氣股份有限公司」過於雷同，讓民眾誤以為就是欣泰石油氣公司的安檢人員，稱到府替民眾進行室內軟管線及開關安檢服務，甚至表明可協助加裝安全設備，並採現場收費，安檢人員便穿著類似的藍色制服、背著工具包到處按鈴拜訪，簡直以假亂真。
土城警分局特別向欣泰石油氣股份有限公司詢問，該公司也針對有不肖業者以「欣泰石油氣工程」混淆用戶而提出的聲明：第一點、欣泰石油氣公司營業區近來發現用戶收到「欣泰石油氣服務通知」單，經查非公司寄出， 呼籲民眾小心留意，不肖人員故技重施，以假安檢之名，強迫用戶更換瓦斯設備，並現場收取高額費用。
第二點、公司依規定排定每二年至用戶住家實施管線安全檢查，派員安檢前會先明信片通知安檢日期，安檢人員均會佩帶公司員工識別證，如確需更換設備會另通知派員前往更換，現場一律不收費，而是併入下一期氣費帳單中繳納。
第三點、欣泰真假安檢通知單辨別方式，正確明信片均載明「欣泰石油氣股份有限公司」，非以「欣泰石油氣○○○」誤導民眾。
土城警方表示，民眾若有疑慮也可以撥打欣泰石油氣股份有限公司電話（02）80753600詢問是否近期有安排管線檢查，降低遭騙的風險。欣泰石油氣股份有限公司也特別強調，客戶應注意安檢人員是否有穿著公司logo的制服、配戴公司識別證，且如需要更換管線，現場一律不收費，費用會併入近期瓦斯繳費單。
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