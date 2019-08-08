親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

108新課綱：拉近背景差距 從「議題教育」開始

警戒範圍增加桃園！強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市土城警分局發現新北市不少民眾最近收到以「欣泰瓦斯工程行」為名義的安檢通知單，稱近期會安排人員到府安檢，也因名稱與正牌的「欣泰石油氣股份有限公司」過於雷同，讓民眾誤以為就是欣泰石油氣公司的安檢人員，稱到府替民眾進行室內軟管線及開關安檢服務，甚至表明可協助加裝安全設備，並採現場收費，安檢人員便穿著類似的藍色制服、背著工具包到處按鈴拜訪，簡直以假亂真。

土城警分局特別向欣泰石油氣股份有限公司詢問，該公司也針對有不肖業者以「欣泰石油氣工程」混淆用戶而提出的聲明：第一點、欣泰石油氣公司營業區近來發現用戶收到「欣泰石油氣服務通知」單，經查非公司寄出， 呼籲民眾小心留意，不肖人員故技重施，以假安檢之名，強迫用戶更換瓦斯設備，並現場收取高額費用。

第二點、公司依規定排定每二年至用戶住家實施管線安全檢查，派員安檢前會先明信片通知安檢日期，安檢人員均會佩帶公司員工識別證，如確需更換設備會另通知派員前往更換，現場一律不收費，而是併入下一期氣費帳單中繳納。

第三點、欣泰真假安檢通知單辨別方式，正確明信片均載明「欣泰石油氣股份有限公司」，非以「欣泰石油氣○○○」誤導民眾。

土城警方表示，民眾若有疑慮也可以撥打欣泰石油氣股份有限公司電話（02）80753600詢問是否近期有安排管線檢查，降低遭騙的風險。欣泰石油氣股份有限公司也特別強調，客戶應注意安檢人員是否有穿著公司logo的制服、配戴公司識別證，且如需要更換管線，現場一律不收費，費用會併入近期瓦斯繳費單。

警方指出，欣泰石油氣股份有限公司強調，安檢通知單一定會註明公司全銜及地址，不會只...
警方指出，欣泰石油氣股份有限公司強調，安檢通知單一定會註明公司全銜及地址，不會只有「欣泰石油氣」，且更換管線絕對不會現場收費，費用會併入近期瓦斯繳費單，請民眾注意勿受騙。圖／警方提供
分享
警方指出，欣泰石油氣股份有限公司強調，正牌的安檢通知單一定會註明公司全銜及地址，...
警方指出，欣泰石油氣股份有限公司強調，正牌的安檢通知單一定會註明公司全銜及地址，不會只有「欣泰石油氣」，且更換管線絕對不會現場收費，費用會併入近期瓦斯繳費單，請民眾注意勿受騙。圖／警方提供
分享

安檢制服
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

文旦柚 採果趣 八里果園開放體驗

2019-08-07 23:59

深澳漁港浪漫fu 端出情人節限定餐

2019-08-07 23:52

讓八仙復業？ 侯：仍在訴訟 照規定來

2019-08-07 23:47

新北無燃煤工業城 拚2023年實現

2019-08-07 23:46

侯友宜再喊話：特專三空地 盼成兒童喜歡的地方

2019-08-07 23:40

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

北市菜價漲 青蔥前天就破百

2019-08-07 23:28

苦練克服頭暈 大環達人楊世豪勇追夢

2019-08-07 23:25

輔大10天鐵馬環島做公益 今參訪台中健康產業

2019-08-07 20:19

全民來復育 金山農會百合手冊教種植

2019-08-07 20:18

新店忠誠里打卡熱點 粉紅彩繪牆超吸睛

2019-08-07 20:17

彩繪帆布牆「落漆」 汐止會勘要求更新

2019-08-07 20:16

汐止新台五路交通亂 盼改停車場動線

2019-08-07 20:15

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

十分瀑布公園明停止入園 淡蘭古道等小旅行停止辦理

2019-08-07 18:36

鬼月忌嫁娶也不怕 新北34對新人趕在七夕結婚

2019-08-07 17:00

市府盼「特專三」成兒童樂園基地 侯友宜：天天兒藝節

2019-08-07 15:52

影／情人節還不知去哪？這3座景觀橋散步調情超浪漫

2019-08-07 15:46

登「亞洲達人秀」成台灣之光 大環達人鼓勵勇敢追夢

2019-08-07 14:33

北市迎風狗公園 狗戲水後皮膚潰爛

2019-08-07 14:32

慶祝情人節！深澳漁港推薦限定套餐、拍照打卡點

2019-08-07 14:19

新北邁無煤城市 年底完成2政策提升空品

2019-08-07 14:12

貓空纜車因附近落雷 暫停服務

2019-08-07 13:35

地方盼八仙復業 侯友宜：照規定來

2019-08-07 12:09

民代和里長爭取 國有地將給中市大安區公所綠美化

2019-08-07 12:09

降PM2.5 新北將成無燃煤工業城市

2019-08-07 11:22

蹓狗竟踩雷！ 王鴻薇爆：迎風狗公園戲水池淪「大便池」

2019-08-07 09:57

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

10天鐵馬環島拚千里 輔大盼募款補助醫療

2019-08-07 07:48
看更多

熱門文章

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些

2019-08-07 18:57

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱

2019-08-07 13:35

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力

2019-08-07 13:10

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

擦亮海洋招牌敵過少子化 海大指考招生滿額

2019-08-07 14:18

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

雲林去殼筍價格低迷 農委會喊出收購價每公斤12元

2019-08-07 12:44

日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物

2019-08-07 15:44

利奇馬颱風影響 七夕七星潭疊石音樂會取消

2019-08-07 13:35

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步

2019-08-07 18:54

被酸落跑惟一？台中選立委抗韓戰神：其實在罵韓國瑜

2019-08-07 13:09

台南唯一！郵務士自製明信片 看見佳里郵便局之美

2019-08-07 18:08

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

嚴防颱風釀水患 韓國瑜：一步都不放鬆

2019-08-07 18:41

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54

10日新竹漁港嘗海味體驗漁村文化 一起加入海洋保育

2019-08-07 18:37

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56

莫拉克10周年感恩晚會 楊秋興在國外不克參加

2019-08-07 19:45

中元祭放水燈遊行14日登場 基隆又將「封城」

2019-08-07 16:34

外配喪夫照顧幼子和婆婆 她不怨：我要代替他照顧媽媽

2019-08-07 14:39

市府盼「特專三」成兒童樂園基地 侯友宜：天天兒藝節

2019-08-07 15:52

靈鷲山水陸空大法會8天7夜 今晚祈福會揭序幕

2019-08-08 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top