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利奇馬轉強颱！8時30分發布陸上警報 北北基宜花嚴防

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46聯合報 記者林政忠╱即時報導

地牛翻身，民進黨北市議員高嘉瑜一早就收到國家級地震警報，她趕緊上臉書留言，詢問「天搖地動，大家都平安嗎？」

由於台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，外界關注高嘉瑜是否加入，昨天記者問會不會動搖？高嘉瑜打趣說，「我還說我屹立不搖」，今天就嚇到吃手手。

台北市議員高嘉瑜一早就被地震嚇到吃手手。圖／取自高嘉瑜臉書
台北市議員高嘉瑜一早就被地震嚇到吃手手。圖／取自高嘉瑜臉書
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高嘉瑜北市民進黨
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