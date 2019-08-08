新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為了讓民眾有舒適且安全的徒步及自行車空間，新北市政府打造休憩景觀橋，除了提供更友善的人行空間外，也讓附近居民多了一個休閒的好去處。而新北的景觀橋中，其中新店的陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋與三重辰光橋，3座人行景觀橋串連起「日月星辰」概念，不但讓這些橋梁擁有主題感，也讓攝影愛好者多了一個拍夜景、拍夕陽的好地方。

休憩景觀橋除可提供給民眾徒步與自行車通行，並透過規畫符合水岸特色的空間意象，以及結合地區性公共建設、高灘地景觀、生活商圈與公園等人文建設，營造具有景觀生態及休憩機能，以提供民眾優質的休閒環境。新北市政府為了營造河岸邊充滿浪漫與幸福的感覺，藉此打造「四水 － 治水、親水、清水、透水」新都市，達到「大河之都」的目標。

●新店陽光橋

新店陽光橋是新北第1座以人為本，兼具造形、夜間光雕的人行、自行車行跨河景觀橋。陽光橋打破全台跨距最大的鋼構橋梁紀錄，河中不落橋墩，跨距長達245公尺，全長315公尺，為單拱肋斜鋼拱吊索橋，以琴弦般的鋼索及5個拱圈支撐橋面，榮獲第13屆國家建築金質獎。

陽光橋前身為新店中安便橋，新北市府將其改建成長跨距、高防洪的景觀橋，做為新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間行人、自行車專用的聯絡橋梁，橋面採弧形，由安坑端直接銜接湯泉陸橋，可串連大碧潭兩岸地區。夜間更以最豐富的光雕秀照亮新店溪，成為新店地區的地標。

●新莊新月橋

新月橋包含牽引道總長共計1133公尺，連接板橋435藝文特區及新莊老街，是全台雙跨距最長的鋼拱橋。橋上規畫了4座不同特色的觀景休憩平台，還有超人氣的透明橋面板長60公尺的「天空步道」，以透明強化玻璃打造，可以俯視下方大漢溪感受視覺刺激，常吸引遊客在此駐足拍照。

此外，晚上到新月橋周遭還可以欣賞以「光之律動」為主題的光雕秀，利用燈光烘托橋梁拱身的優美弧形，加上投射在水邊延伸出的整體景觀，成為許多遊客與攝影愛好者的熱門新地標。

●汐止星光橋

汐止星光橋是新北第4座專為行人與單車族打造的景觀橋，也是第1座跨越基隆河的景觀橋，更是汐止著名的地標，橋身採用「單斜塔斜張橋」結構，高75公尺的塔柱採傾斜設計，看起來像是縮小版的晴空塔，左右2側斜拉的不對稱鋼索，更是星光橋的一大特點，另外，星光橋鮮為人知的，就是橋身有個巨大的「麥克風」造形，再加上絢麗的光雕設計，成為眾多攝影愛好者必拍的景點之一。

●三重晨光橋

三重辰光橋為新北第5座人行自行車專用通行橋，跨越二重疏洪道，從右岸捷運新蘆線三重站及機場捷運A2站，連接至左岸重劃區，兼具交通串連及景觀遊憩的功能。辰光橋設計以人本、全齡、樂活、浪漫及獨特為發想主軸，橋梁包含牽引道總長度共計605公尺，配合觀景休憩平台的概念，橋面寬度採5至20公尺漸變設計。