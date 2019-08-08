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宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47聯合報 記者王敏旭╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，震央在台灣東部海域深22公里。新北市長侯友宜今上午6點就到新北災害應變中心指揮，消防局長黃德清、民政局長柯慶忠也都在現場，不過侯友宜迅速趕往災害應變中心，讓不少人驚嘆，難道市長昨晚已睡辦公室？

新北新聞局長蔣志薇說，地震發生時，侯市長的反應就是指示成立指揮中心，並要求民政局各區長要坐鎮指揮，而市長昨晚並未睡在辦公室，僅是地震發生後迅速趕往應變中心，掌握全市狀況，才能第一時間調派人力。

今天上午5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，新北市長侯友宜（左）今上午6點就到...
今天上午5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，新北市長侯友宜（左）今上午6點就到新北災害應變中心指揮，讓不少人驚嘆，難道市長昨晚已睡辦公室？圖／翻攝侯友宜臉書
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