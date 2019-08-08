侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



中央氣象局發布地震報告，今天上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，震央在台灣東部海域深22公里。新北市長侯友宜今上午6點就到新北災害應變中心指揮，消防局長黃德清、民政局長柯慶忠也都在現場，不過侯友宜迅速趕往災害應變中心，讓不少人驚嘆，難道市長昨晚已睡辦公室？