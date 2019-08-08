颱風天太平山專車停駛 15天內可以退換票

2019-08-08 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國光客運公司公告，因應利奇馬颱風來襲，配合太平山國家森林遊樂區預防性休園，太平山平日專車今天（8日）停駛。

國光客運表示，已預購今天（8日）專車的民眾， 可退換票，依規定，乘車日起１５日內（含乘車日當日）， 持票至公司各自營站售票窗口辦理退票或換票，免扣手續費； 辦理日若逾期(超過１５天)，則不能辦理退換票，該張客票視為作廢。

相關資訊請洽各車站服務台或電洽客服專線 0800-010-138 。