兒時摔到下顎退縮 少女暴牙臉歪進食難還睡到停止呼吸

2019-08-07 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



20歲王小姐，在國小時曾摔跤傷到下顎，沒想到成長過程出現顱顎顏面異常情況，不只牙齒排列不正，也難以緊閉嘴巴，咬合不良吃東西也困難，甚至睡覺時因下顎骨後縮壓迫呼吸道產生睡眠呼吸中止症而反覆驚醒，最後求診經顎關節整合治療包含矯正牙齒、正顎手術等才改善，如今生活品質提升也重拾自信笑容。

萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任指出，顳顎關節症候群包含顳顎關節或相關的神經、肌肉系統產生的功能異常或疼痛症狀，症狀有咀嚼肌疼痛、顳顎關節疼痛、頭痛、顎骨活動異常或張、閉口時關節有聲響等，原因與外傷、咬合問題等有關。

王小姐說，她從小便有出現咬合不正的情況，起因是她兒時曾在游泳池摔跤，結果重創下顎，父母等到她就讀國高中時才發現有下顎後縮、臉型變歪等問題，她也因此在吃東西感到困難，睡覺時還會一直驚醒，就診後才知道是呼吸道受壓迫造成，生活大受影響。

姜厚任說，顳顎障礙是由許多咀嚼系統問題集結而成，針對治療，建議初期以非侵入性且可逆的保守治療為主，例如藥物、飲食調整、咬合板等，大約8至9成的患者可減緩症狀或恢復。

若初期治療後關節仍持續疼痛呢？姜厚任表示，這時可考慮使用微創治療，像是關節沖洗、玻尿酸注射、微創顳顎關節內視鏡手術，合併有嚴重咬合問題或顎顏面發育異常患者，可考慮接受齒列矯正或正顎手術治療。

萬芳醫院牙科部主任李勝揚表示，顳顎障礙的患者因疾病嚴重度不同，應考慮不同的治療方案，因此萬芳醫院特別成立顳顎關節－顎骨－咬合整合治療中心，整合顳顎障礙治療、齒顎矯正及正顎手術，提供個人化全方位治療照護。