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輔大10天鐵馬環島做公益 今參訪台中健康產業

2019-08-07 20:19聯合報 記者趙容萱╱即時報導

捷安特車隊歡迎輔大。圖／輔大醫院提供
捷安特車隊歡迎輔大。圖／輔大醫院提供
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「希望每騎1公里，就能多獲得各界贊助，以運用在各項醫療補助上。」輔仁大學第十年舉辦鐵馬環台，今天第二天行程，參訪台中健康產業，包括巨大機械工業公司和喬山健康科技公司，巨大機械特別出動八人車隊迎接和陪伴騎乘，創辦人劉金標接待，並且持續贊助輔大鐵馬環台主題募款做公益。

輔仁大學教職員及醫療人員組成鐵馬車隊環島共80人，昨上午從學校出發，逆時針方向從西部向東部騎乘，預計10天內完成全程約1000公里，將在十五日回到學校，希望藉由該項活動，將募來的資金運用在政府或社福無法照顧到的醫療補助上。

劉金標接以自己七十三歲和八十歲二次鐵馬環台的成就感，勉勵輔大師生鍛練耐力和毅力。他說，開車太快，走路太慢，騎自行車適合了解文化差異和觀光。特別是現代車和路況都好，很值得鼓勵。劉金標喜歡學生喊他「標哥」，關心颱風動態，也教導學生防曬、多喝水、安全第一。

輔大車隊中午到喬山健康科技，受到輔大第一屆校友、董事長羅崑泉的歡迎。羅崑泉說，每年八月都期盼母校學弟妹來，果然每一年學弟妹都爬過清水坡，不負所望。輔大師生也觀賞羅崑泉創業影片「思念」，體會校友走過舊時代，開創世界品牌的歷程，喬山同時贊助輔大鐵馬環台。

輔大校長江漢聲剛從美國回來，特別到場致謝，推崇羅崑泉愛護母校、優異企業，輔大會回報，結合喬山與輔大醫院，讓校友的健康產業更上層樓。

總領隊、使命副校長聶達安說，巨大機械是台灣的國際品牌。他是波蘭人，台灣是他第二個家。他的波蘭家人也騎捷安特自行車，讓他感到榮耀。而校友羅崑泉讓他看到校友的精神和愛心，讓喬山變成鐵馬環台的「第二個家」。

羅崑泉與輔大車隊合影。圖／輔大醫院提供
羅崑泉與輔大車隊合影。圖／輔大醫院提供
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劉金標與輔大車隊合影。圖／輔大醫院提供
劉金標與輔大車隊合影。圖／輔大醫院提供
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總領隊、副校長聶達安（左）贈送迷你版車衣給劉金標（右）。圖／輔大醫院提供
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