輔大10天鐵馬環島做公益 今參訪台中健康產業

2019-08-07 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



捷安特車隊歡迎輔大。圖／輔大醫院提供 分享 facebook 「希望每騎1公里，就能多獲得各界贊助，以運用在各項醫療補助上。」輔仁大學第十年舉辦鐵馬環台，今天第二天行程，參訪台中健康產業，包括巨大機械工業公司和喬山健康科技公司，巨大機械特別出動八人車隊迎接和陪伴騎乘，創辦人劉金標接待，並且持續贊助輔大鐵馬環台主題募款做公益。

輔仁大學教職員及醫療人員組成鐵馬車隊環島共80人，昨上午從學校出發，逆時針方向從西部向東部騎乘，預計10天內完成全程約1000公里，將在十五日回到學校，希望藉由該項活動，將募來的資金運用在政府或社福無法照顧到的醫療補助上。

劉金標接以自己七十三歲和八十歲二次鐵馬環台的成就感，勉勵輔大師生鍛練耐力和毅力。他說，開車太快，走路太慢，騎自行車適合了解文化差異和觀光。特別是現代車和路況都好，很值得鼓勵。劉金標喜歡學生喊他「標哥」，關心颱風動態，也教導學生防曬、多喝水、安全第一。

輔大車隊中午到喬山健康科技，受到輔大第一屆校友、董事長羅崑泉的歡迎。羅崑泉說，每年八月都期盼母校學弟妹來，果然每一年學弟妹都爬過清水坡，不負所望。輔大師生也觀賞羅崑泉創業影片「思念」，體會校友走過舊時代，開創世界品牌的歷程，喬山同時贊助輔大鐵馬環台。

輔大校長江漢聲剛從美國回來，特別到場致謝，推崇羅崑泉愛護母校、優異企業，輔大會回報，結合喬山與輔大醫院，讓校友的健康產業更上層樓。