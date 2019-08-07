台灣歌仔戲的生命經驗 《島嶼歌戲─王金櫻世代》

2019-08-07 19:53 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市文化局下午舉行《島嶼歌戲─王金櫻世代》新書發表會，書中記載了歌仔戲天后王金櫻60年來的生命歷程，王金櫻說，「人生如果再重來一次，我還是會繼續做歌仔戲，是歌仔戲把我養大的」。

文化局自97年起規劃「傳統藝術系列」叢書，至今已出版15位臺灣資深藝師豐沛的生命史。此系列叢書以藝師口述訪談為基底，搭配文獻史料，傳達藝師的風範與技藝。

《島嶼歌戲—王金櫻世代》是「傳統藝術系列」叢書第15本，由國內知名戲曲學者徐亞湘教授，歷經一年訪談後，以第一人稱口吻描繪王金櫻一生的舞臺生涯與劇藝風華，書中還附有三百多張珍貴的歷史照片資料。

人稱「貓姐」，本名王仁心的王金櫻，三四歲就跟著姊姊去戲班，六歲登臺演出至今，一生緣繫歌仔戲，不僅在83年復興劇校(現為國立台灣戲曲學院)創設歌仔戲科時，擔任專任師資，更長期擔任「河洛歌子戲團」藝術總監，致力於歌仔戲表演藝術的傳承，也於103年正式登錄為臺北市歌仔戲藝術保存者，榮獲臺北市「傳統藝術藝師獎」。

徐亞湘表示，金櫻老師演了一輩子的歌仔戲，她以「我很幸運，也很幸福」做總結，而我這段訪談、書寫之旅又何嘗不是如此。希望透過這本書，各位讀者也能如我一般，充分感受到這位歌仔戲明星對家庭、婚姻、朋友，以及她為摯愛的歌仔戲、臺灣文化付出的幸福滋味。

王金櫻說，徐教授前前後後到我家裡20多次，聽我講60年的古，才一字一字寫出我的人生史，像是很多人不知道，過去隨著賣藥團四處表演的日子有多辛苦，而徐教授也把「落水開花」這齣戲，寫得相當精彩，這本書真的很又意義，很感謝徐教授。

另外，王金櫻強調，60年的經驗用說的也說不清，若戲迷和民眾想了解更多，就要把書帶回去，同時感謝所有一起支持歌仔戲文化的人。