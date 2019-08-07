開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



準公共化幼兒園政策今年在六都上路，加上公幼、非營利幼兒園招生，衝擊部分私幼。台北市幼兒教育協會今天下午在私立幼兒園園長會議綜合座談上建議，未來公幼、非營利幼兒園招生日程應提前，並針對已完成註冊又要求退費的幼生酌收手續費。不過，北市教育局並未同意，僅表示會請示中央以釐清規定。

台北市幼兒教育協會理事長劉明娟稍早在座談時表示，市府應保障私幼招生，建議公幼、非營利幼兒園招生應在5月底截止、6月底前完成侯補，盡快完成註冊程序，8月1日私幼開學，如有學生此時才要求退費，盼可酌收行政處理費，以保障私幼權益。

北市教育局學前科科長吳青娟受訪指出，收退費規定參照中央法規訂定「台北市幼兒園收退費辦法」， 各項代收代辦費包括材料費、午餐費、點心費、活動費、交通費、課後延托費、保險費、家長會費等，但並無保額費、行政費、手續費的項目，私幼提出酌收手續費的要求，還要進一步向中央國教署釐清是否符合收費規範。

劉明娟解釋，今年很多幼兒園在7月底將要開學前，要求私幼退費，因候補上公幼和非營利幼兒園。一名私幼園長說，他們有2位學生候補進入非營利幼兒園，事發突然，至今補不到學生，對全年收入影響很大。

另一名私幼園長抱怨，他們可收800多名幼兒，7月下旬陸續有90名學生「落跑」，原本都與候補家長說額滿了，結果現在要緊急打電話詢問還有沒有意願入學，原本安排好的交通車、編班、訂製服等，全要重新調整，造成行政作業很大困擾。

而學前及國中小教育協會指出，有業者因鄰近一家私幼加入準公共化幼兒園，就被拉走5個孩子，造成招生不足。全教總政策研究員顏嘉辰分析，北市公幼、非營利幼兒園比例已達約42%，確實會對私幼招生造成壓力，今年準公共化政策上路後也一定有影響。