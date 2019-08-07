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新北市宣布 8日照常上班上課

2019-08-07 18:09聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市明（8）日照常上班及上課。 聯合報系資料照
新北市明（8）日照常上班及上課。 聯合報系資料照
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新北市府指出，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課，新北將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。
新北市府指出，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常...
新北市府指出，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課。圖／取自氣象局
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