汐止新台五路交通亂 盼改停車場動線

2019-08-07 20:15 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區新台五路一段、遠東世界中心交岔路口交通瓶頸，市議員廖先翔服務處要求改善停車場動線。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區新台五路一段、遠東世界中心交岔路口，因為一旁賣場停車場出來的車子，許多都會違規穿越三個車道再迴轉，造成交通瓶頸，險象環生，今(7)日上午市議員廖先翔服務處就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善停車場動線，以利交通順暢。

復興里長蕭素真說，雖然是平常時間，不過，這裡的路口交通還是繁忙，許多從停車場出來的車子，要切進新台五路主幹道真的不容易，更別說要橫跨三個車道直接切進內線的左轉道，行經這個路段真的很危險。

儘管分隔島立了禁止跨越雙白線，但還是有不少駕駛人違規，這一段路成了交通瓶頸。

市議員廖先翔服務處總團長廖正良指出，汽車為了到前方路口迴轉，要跨三個車道真的很危險，如果依規定到前方也就是高速公路口再轉，車子都擠到前方路口也不是辦法，所以，也提出是不是將這個缺口打開，直接將新台五路、遠東世界中心的路口往後拉，讓賣場出來的車子能夠直接左轉。

新台五路一段前方是遠東世界中心、再加上緊鄰的大型賣場，每天從停車場進出的車子很多，許多人貪圖方便，想要在這個路迴轉，就要直接切進內線，只是將整個路口往後拉有一定的難度，會勘中里長蕭素真也提出，是不是請賣場將停車場出入口對調。

市府養工處股長錢昆正表示，會勘後，也將發文請賣場評估是不是將停車場出入口動線做調整，如果不行的話，再做後續研議改善。廖正良指出，如果停車場動線不能調整，希望能夠規劃將路口往基隆方向拉，紓解當地的交通問題。