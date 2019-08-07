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鬼月忌嫁娶也不怕 新北34對新人趕在七夕結婚

2019-08-07 17:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新店戶所有對辦理結婚登記的新人，還有知名的部落客Jamie（右），由於今與老公周...
新店戶所有對辦理結婚登記的新人，還有知名的部落客Jamie（右），由於今與老公周周（左）為交往一周年的日子，看好農民曆早上7至9點吉時後，就趕到戶所登記結婚。圖／新北市民政局提供
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今天是七夕情人節，每年有許多新人選在這天結婚，但今年七夕遇上農民曆忌嫁娶，且「鬼月」婚嫁為傳統習俗所避諱，新北市各戶所為祝福七夕結婚登記的新人們，也應景打造特色結婚專區，並致贈結婚紀念小物，營造結婚愉悅的幸福氛圍，儘管正值鬼月，截至晚間6時，共有34對異性新人登記結婚，同性新人則無人登記結婚。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，近年許多人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，各戶所也會因應不同主題打造結婚拍照專區，今年特別祭出浪漫七夕活動，包含永和戶所搭造俏皮鵲橋的背景，搭配喜鵲造型的彩色汽球，並贈送喜鵲調味罐，寓意婚姻的酸甜苦辣，林口戶所手工繪製3D愛琴海壁畫作為打卡專區，並提供1000克拉大鑽戒道具、捧花等配件拍照，而中和戶所更DIY自製「幸福扭蛋機」，扭蛋內有祝福的七夕「幸福靈籤」，讓新人們充滿驚喜感。

而擁有布景的戶所，除了有新莊戶所的歐式花園佈景、三重戶所的地中海等西式背景的結婚專區外，板橋、中和、三峽戶所則有中國風懷舊的復古佈景，並提供鳳冠霞披等中式復古服裝，讓新人們有另一種選擇。

顏耀明說，每年特殊節日的結婚紀念日，包括西洋情人節、諧音「我愛你」的5月20日、農曆七夕情人節及光棍節等，以往在特殊節日中，七夕情人節總是最少人結婚，但因去年七夕是農民曆宜嫁娶日，所以有高達71對新人不畏鬼月登記結婚，但今年七夕是農民曆忌嫁娶日，登記結婚的新人則大幅減少，截至下午4點共有29對新人登記結婚。

永和戶所新人洪小姐笑說，選在今天登記結婚，是因為老公曾在七夕情人節浪漫示愛，送她滿滿一整箱的禮物，每件禮物都藏有一張小卡片，每張卡片組合起來是一句愛的誓言：「往後我會陪你一輩子」，讓她決定與吳先生攜手相伴一輩子。

而新店戶所有對辦理結婚登記的新人，還有知名部落客Jamie，Jamie平日專門在社群網站分享旅遊與生活，說起與老公周周的緣分，Jamie表示是從網路開始，因有共同的登山興趣，彼此的話題自然多了起來，今天剛好是2人交往一周年的日子，看好農民曆早上7至9點吉時，又遇到七夕情人節，兩人都覺得這是一個浪漫的緣分，所以選在今日趕來登記。

中和戶所DIY自製「幸福扭蛋機」，扭蛋內有祝福的七夕「幸福靈籤」，讓新人們充滿驚...
中和戶所DIY自製「幸福扭蛋機」，扭蛋內有祝福的七夕「幸福靈籤」，讓新人們充滿驚喜感。圖／新北市民政局提供
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林口戶所手工繪製3D愛琴海壁畫作為打卡專區，並提供1000克拉大鑽戒道具、捧花等...
林口戶所手工繪製3D愛琴海壁畫作為打卡專區，並提供1000克拉大鑽戒道具、捧花等配件拍照。圖／新北市民政局提供
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結婚七夕情人節
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