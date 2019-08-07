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影／情人節還不知去哪？這3座景觀橋散步調情超浪漫

2019-08-07 15:46聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

位於五堵火車站附近，身為新北4大景觀橋之一的星光橋，除了橋身有個巨大且著名的「麥...
位於五堵火車站附近，身為新北4大景觀橋之一的星光橋，除了橋身有個巨大且著名的「麥克風」造型外，絢麗的光雕設計也是眾多愛好攝影的民眾必拍的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
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今天是七夕情人節，不少人會在這天出遊、吃大餐慶祝節慶，或到月老廟參拜，但還沒想要要去哪裡走走看看的民眾別緊張，新北市汐止區的星光橋、新長安橋及水蓮橋都是不錯的散步吹風地點，不但結合河濱公園及行人步道外，這3座景觀橋還是攝影愛好者必拍景點，夜間絢麗奪目的燈光效果，成為情侶、當地民眾散步及運動的好去處。

循著金龍湖的環湖步道路線，可以看到橫跨金龍湖的水蓮橋雪白的橋身，夜間閃爍七彩的光芒，讓散步至此的民眾都會停下腳步多看幾眼，金龍湖舊名「匠頭埤」或「象頭埤」，為新北最大的湖泊，並成為汐止地區著名的遊憩景點之一，日前汐止區公所將已建立幾十年的環湖木棧道，整修改為仿木材質，避免步道被白蟻蛀掉或長期浸泡水中遭到侵蝕，影響民眾安全，另外還設置了座椅，讓民眾能舒適賞湖。

提到越夜越美麗的橋，不能不提到汐止著名的星光橋，位於五堵火車站附近，身為新北4大景觀橋之一的星光橋，除了橋身有個巨大且著名的「麥克風」造型外，絢麗的光雕設計也是眾多愛好攝影的民眾必拍的景點之一。星光橋於2014年完工，全長270公尺，橫跨基隆河，是新北第4座專為行人與單車族打造的景觀橋，也是第1座跨越基隆河的景觀橋，更是汐止著名的地標。

星光橋採用「單斜塔斜張橋」結構，高75公尺的塔柱採傾斜設計，看起來像是縮小版的晴空塔，左右2側斜拉的不對稱鋼索，更是星光橋的一大特點。民眾若想前往星光橋，可搭乘火車到五堵火車站，從車站出口步行至星光橋僅需5分鐘左右。五堵火車站一旁也有Ubike租借站，可騎乘至星光橋，一邊享受河岸風光的愜意，還能眺望星光橋的璀璨。

同樣也在五堵火車站旁的新長安橋，外型搶眼的弧形橋身及光雕設計，夜間時分搭配七彩的燈光效果，除了營造出圓弧的造型美感，也成為基隆河上，晚間散步、拍攝的好去處。新北市政府工務局新建工程科表示，為解決基隆河沿岸汐止地區水患而興建的新長安橋，完工通車近二年來，已逐漸取代舊長安橋的功能。

新長安橋位於舊長安橋上游125公尺處，工程北起鄉友街於鄉長溪左岸跨越基隆河，沿縱貫鐵路西側銜接鄉長路，全長約353公尺，配置雙向2線混合車道及人行道。新長安橋為羅傑式鋼拱橋，上部結構採用雙鋼拱肋，拱肋微向內傾，造型美觀大方，肋間的橫撐以長圓弧鏤空造型，藉此增加外觀變化，橋上設置LED景觀照明燈，提供居民多樣化的休閒空間，也成為另一個當地的新地標。

星光橋採用「單斜塔斜張橋」結構，高75公尺的塔柱採傾斜設計，看起來像是縮小版的晴...
星光橋採用「單斜塔斜張橋」結構，高75公尺的塔柱採傾斜設計，看起來像是縮小版的晴空塔，左右2側斜拉的不對稱鋼索，更是星光橋的一大特點。記者胡瑞玲／攝影
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循著金龍湖的環湖步道路線，可以看到橫跨金龍湖的水蓮橋雪白的橋身，夜間閃爍七彩的光...
循著金龍湖的環湖步道路線，可以看到橫跨金龍湖的水蓮橋雪白的橋身，夜間閃爍七彩的光芒，讓散步至此的民眾都會停下腳步多看幾眼。記者胡瑞玲／攝影
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新長安橋外型搶眼的弧形橋身及光雕設計，夜間時分搭配七彩的燈光效果，除了營造出圓弧...
新長安橋外型搶眼的弧形橋身及光雕設計，夜間時分搭配七彩的燈光效果，除了營造出圓弧的造型美感，也成為基隆河上，晚間散步、拍攝的好去處。記者胡瑞玲／攝影
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星光橋基隆
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