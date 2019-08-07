登「亞洲達人秀」成台灣之光 大環達人鼓勵勇敢追夢

2019-08-07 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市民政局今上午於市府6樓大禮堂舉辦替代役名人講堂，邀請今年初登上「亞洲達人秀Asias Got Talent」的大環達人楊世豪，與百名替代役男分享人生經驗，從愛跳街舞到登上國際舞台，他鼓勵役男在未來職涯選擇上，抱持著大無畏的精神勇敢追夢。

今年26歲的楊世豪，目前為加拿大幻光馬戲團（Cirque Eloize）的儲備演員，高中念電腦美工科的他，因熱愛B-Boy街舞，進入國立台灣戲曲學院後，開啟他走向表演藝術的人生，楊世豪表示，小時候的他害怕面對人群，從沒想過自己能登上大舞台。

楊世豪說，「如果你突然對一樣東西非常感到熱愛，持續堅持下去，成長的速度絕對超乎你所想像」。一開始接觸大環時，全台灣只有3個人在玩，楊只能靠自己努力摸索，剛練習時，連最基本的轉圈動作，持續不到15分鐘就頭暈想吐、手指發黑，但楊不放棄，每天至少花6、7個小時練習，最後慢慢克服頭暈的症狀，也習慣那樣的節奏。

楊世豪的征戰歷史非常輝煌，2016年獲得台灣國際雙十流域街頭藝人大賽社會組冠軍（鐵環），2017年獲得亞洲空中舞蹈大賽開放組亞軍（大環），同年更曾在約旦國慶宴會開幕演出，也曾擔任香港亞洲動物基金會的開場演出嘉賓，今年年初更登上「亞洲達人秀Asias Got Talent」，成為台灣之光。

而在今日的活動現場，楊世豪表演人體大環，展現力與美的優雅，結束後贏得滿堂喝采，在五股戶政事務所服役的徐姓替代役男表示，得知楊世豪是此次的名人講堂講師，就非常期待，在YouTube上關於他表演的影片已觀看多次，今聽完演講及現場感受他的舞台魅力後，更深刻體會到要正面接受挑戰、克服障礙，就能實現夢想，成為心目中的自己。