互動直播溝通市政 新北首場「為民侯Sir」開拍啦

2019-08-07 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新聞局推出全新線上節目「為民侯Sir」，由新北市長侯友宜領軍，邀請局處首長親上火線，和市民朋友在網路上直接對話，首場針對市民有感議題「機車排氣管噪音取締」政策議題，做詳細說明及線上民眾回覆，截至今日已有近2.4萬次觀看。

侯友宜昨日晚上6點半於市府內的直播錄影棚，與新北市環保局長劉和然及警察局長陳檡文，共同在「侯友宜」、「我的新北市」、「新北i環保」及「新北市政府警察局」等4個臉書粉絲團同步進行首場直播，並針對「機車排氣管噪音取締」政策做詳細說明及線上民眾回覆，目前已有近2.4萬次觀看。。

環保局長劉和然及警察局長陳檡文都與團隊做足功課，希望能將政策向民眾說明清楚，線上民眾紛紛提出「請強力執行改裝排氣管取締。早也吵，晚也吵！吵死人了！」、「如果不能裝，為什麼可以賣？」、「噪音車檢舉後，三個月內不去驗車，在路上又被檢舉，是算一次還是很多次？」、「謝謝警察局和環保局的努力，最近明顯感覺到晚上安寧許多。」等意見，播出期間直播高峰同時在線人數近500人，顯示民眾深受汽機車噪音困擾。

錄製完，友宜笑稱，局長們很專業，表現很好，以後派局長上鏡頭面對民眾就可以，他也想當主持人在鏡頭內外跳來跳去就好。新聞局長蔣志薇表示，侯友宜上任後，新聞局肩負起市府線上社群宣傳、行銷的改造工程，自製影片、直播宣傳新北市政，市府各局處呈現的圖表也更活潑。

蔣志薇表示，侯友宜每天務實的做事，透過網路直播向市民報告施政，有時候民眾也不想一直聽施政建設，很枯燥，就像看故事書，要有點刺激感才會想去看，乏味的施政建設如何讓民眾接受，還要再加強。