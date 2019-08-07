新北柚農戴承志與妻同心種文旦 果園月底開放採果體驗

2019-08-07 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市八里柚農戴承志返鄉接下家中果園，起初雖碰到挫折，但他不斷精進種植技術且積極推銷柚子，經過10年後提升柚子產量與品質，近年還推出園區採果體驗，八里區農會表示，暑假剩下不到一個月，想跟家人一起體驗採果遊程，可上八里區農會臉書查詢。

位在八里的青山果園，園主戴承志原來從事機械加工產業，不忍心看著家中果園逐漸荒廢，42歲那年辭去工作，回老家那邊接下部分柚園，平常由戴承志管理果園跟種植規畫，太太陳秀珍則協助果園管理，園區內也有種植葉菜類跟樹梅作物。

戴承志表示，起初果園管理並沒有想像中順遂，雖然每年產量約5千至6千台斤，但因為沒有主要銷售對象，收日起伏大且不穩定，但他利用工作之餘的空閒時間，到鄰近工廠及商家推銷文旦柚，也精進自己的種植技術，觀察氣候對於園區的影響，經過10年後，年產量最高可達2萬台斤，也提升文旦柚品質，近年透過開放園區採果體驗，以不同的方式讓民眾認識新北市的文旦柚。

太太陳秀真表示，當年先生返家種植文旦柚，一開始自己只是假日時間到園區幫忙，在家中小孩長大後，因捨不得丈夫一個人辛苦地在園區裡忙進忙出，憑著兒時農事種植的經驗，幫忙管理文旦柚園，夫妻倆一同享受田園生活的自由，分享這份簡單而純粹的幸福。