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大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

「新手駕駛照過來」 WeMo騎乘金150元等你拿

2019-08-07 13:12聯合報 記者郭頤╱即時報導

現正值暑假機車考照旺季，提供電動機車共享服務的WeMo Scooter，推出「新手駕駛照過來」專案，即日起至10月31日，考取機車駕照並加入會員，即送上免費騎乘金共150元；另北市交通局表示，他們有推出「機車安駕訓練營」，課程結束順利考照後，將可領補助金1000元。

根據WeMo Scooter調查數據顯示，18至24歲會員有高達9成5是第一次接觸電動機車，且服務黏著性高，為瞄準綠騎族新生大軍，因此推出「新手駕駛照過來」，在活動期間考取駕照，並加入會員完成活動報名者，可連續3個月領取50元騎乘金，共150元。

另外，報名完成更享有 WeMo Scooter 半年、3個月及1個月免費服務抽獎資格，而任何新加入的會員也享 30 元免費騎乘金優惠，24歲以下用戶更享有青春價。WeMo Scooter提醒，新手上路應建立防禦駕駛觀念，將持續針對全會員宣導交安教育，提醒騎士掌握安全騎乘能力。

交通局指出，暑假同時也是學生族騎乘機車高峰，因此有和教育局等單位共同研擬相關交安宣導措施，建立學生們防禦駕駛觀念；至於考照方面，交通局鼓勵民眾參與如同駕訓班的「機車安駕訓練營」，學員在課程結束並順利考取駕照後，可領取補助金1000元。

交通局提醒，目前針對易超速路段加強執法，並提升事故熱區見警率，騎士開心上路之餘也應注意自身交通安全，才能開心出遊，平安回家。

WeMo Scooter推出「新手駕駛照過來」專案，符合條件者可領取共150元騎...
WeMo Scooter推出「新手駕駛照過來」專案，符合條件者可領取共150元騎乘金。圖／WeMo Scooter提供
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駕照電動機車事故
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