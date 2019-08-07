地方盼八仙復業 侯友宜：照規定來

2019-08-07 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北八里區長吳嘉榮今在市政會議指出，地方反映八仙樂園發生塵爆後被無限期停業迄今，民眾認為衝擊觀光產業，盼能夠復業。新北市長侯友宜指出，一切照規定來走，但希望業者能夠以誠心解決的態度，面對被害者傷痛，這才是他最在意的。

八里過去有八仙樂園吸引遊客，還有欲打造「台版迪士尼」的台北娛樂港，但2015年八仙塵爆釀15死484傷，今年5月新北市府又宣布，將娛樂專用區變為產業專用區，引來當地民眾疑慮，認為當地觀光產業受到嚴重影響。

吳嘉榮說，地方民眾擔憂產業專用區將有工廠進駐，可能造成周遭環境汙染，而八仙樂園無限期停業至今，造成八里相關產業經濟蕭條，因此民眾提出讓八仙樂園復業的建議。

侯友宜說，業者沒有提出復業，一切還在法律訴訟過程，新北持續為被害者爭取權益，要不要復業照規定來走。新北觀旅局長張其強也說，若業者提出復業請求，會依法、理、情，視業者提出的後續配套措施、法律程序，作全面的審視。

侯友宜表示，八里觀光產業會隨著淡江大橋、輕軌興建完畢，會帶動更多人潮，交通順暢以後，新的人潮進來會讓八里有不一樣的場景，目前也在討論八里公墓遷移、渡船頭擴建、整頓觀音山、軍方廢棄老舊的坑道再度復用。