地方盼八仙復業 侯友宜：照規定來
新北八里區長吳嘉榮今在市政會議指出，地方反映八仙樂園發生塵爆後被無限期停業迄今，民眾認為衝擊觀光產業，盼能夠復業。新北市長侯友宜指出，一切照規定來走，但希望業者能夠以誠心解決的態度，面對被害者傷痛，這才是他最在意的。
八里過去有八仙樂園吸引遊客，還有欲打造「台版迪士尼」的台北娛樂港，但2015年八仙塵爆釀15死484傷，今年5月新北市府又宣布，將娛樂專用區變為產業專用區，引來當地民眾疑慮，認為當地觀光產業受到嚴重影響。
吳嘉榮說，地方民眾擔憂產業專用區將有工廠進駐，可能造成周遭環境汙染，而八仙樂園無限期停業至今，造成八里相關產業經濟蕭條，因此民眾提出讓八仙樂園復業的建議。
侯友宜說，業者沒有提出復業，一切還在法律訴訟過程，新北持續為被害者爭取權益，要不要復業照規定來走。新北觀旅局長張其強也說，若業者提出復業請求，會依法、理、情，視業者提出的後續配套措施、法律程序，作全面的審視。
侯友宜表示，八里觀光產業會隨著淡江大橋、輕軌興建完畢，會帶動更多人潮，交通順暢以後，新的人潮進來會讓八里有不一樣的場景，目前也在討論八里公墓遷移、渡船頭擴建、整頓觀音山、軍方廢棄老舊的坑道再度復用。
侯友宜說，八里將以十三行博物館為中心帶來更多遊客，近期還有沙雕展，會讓左岸更蓬勃發展，且產業歸產業，娛樂會用娛樂廊帶，好好經營八里好山好水。
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