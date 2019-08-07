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降PM2.5 新北將成無燃煤工業城市

2019-08-07 11:22聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜今在市政會議表示，新北今年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」，要讓細懸浮微粒(PM2.5)濃度降至國家標準15μg/m3以下，並要求2022年完成「燃煤汽電共生機組退場」，讓新北在2023年成為無燃煤工業的城市。

新北市長侯友宜表示，在他任期的最後一年，一定要將新北打造成無燃煤工業的城市，不過新北還有林口發電廠，將會要求環保局用最高標準檢驗、不定期抽查，落實他當初選舉反對深澳燃煤電廠，要守護人民健康的承諾。

新北環保局長劉和然說，新北PM2.5年平均濃度從2014年的22.3μg/m3，降到2018年的15.3μg/m3，因此率先全國在今年底完成燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣，讓新北今年PM2.5就達到國家標準的目標。

劉和然說，新北2016年起不再核發生煤許可，目前新北340家列管工業鍋爐業者，以染整業和洗衣業為主，目前僅剩2家業者轉換規劃中，有信心今年底完成燃煤退場；另外10家瀝青業者燃料油改氣，已有8家完成、2家外管鋪設中。

另外新北10家瀝青業者燃料油改氣，8家已完成、2家外管鋪設中，劉和然指出，明年底各業者還要裝設空汙連續自動監測設施，即時監控排放狀況。

新北目前也有大型企業以燃煤進行發電，劉和然說，預計在2022年讓各企業將燃煤汽電共生機組退場，漸少造成空氣汙染的固定源，至於交通運輸、營建、燒香等移動源、逸散源等空汙汙然源，也會加以防範與改善。

新北今年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」，2022年將完成「燃煤汽電...
新北今年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」，2022年將完成「燃煤汽電共生機組退場」，讓新北在2023年成為無燃煤工業的城市。圖／新北環保局提供
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新北市長侯友宜今在市政會議表示，新北今年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改...
新北市長侯友宜今在市政會議表示，新北今年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」。圖／新北市府提供
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新北環保局長劉和然說，新北率先全國在今年底完成燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣，讓...
新北環保局長劉和然說，新北率先全國在今年底完成燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣，讓新北今年PM2.5就達到國家標準的目標。記者王敏旭／攝影
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PM2.5侯友宜
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