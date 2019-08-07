蹓狗竟踩雷！ 王鴻薇爆：迎風狗公園戲水池淪「大便池」

2019-08-07 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



迎風狗公園是北市著名的蹓狗好去處，107年新增戲水區，提供毛小孩戲水消暑，台北市議員王鴻薇卻接到民眾陳情指出戲水區的水質極差，狗泡完水回家後拉肚子，甚至皮膚潰爛，戲水區淪為「大便池」，不少飼主再也不敢帶狗到迎風狗公園玩。

王鴻薇說，戲水池今年開放期間為7月至9月，7月時她就已經接獲不少投訴，抱怨池水很髒，更有狗喝了池水後拉肚子；雖然廠商已於8月將換水次數從每周2次調整為每周3次，但8月仍發生的狗肚皮碰到髒水，導致皮膚潰爛的案例發生，讓狗媽媽好心疼。

王鴻薇指出，雖然每周換水3次，但市府沒有針對水質進行任何檢驗，難怪飼主對水池安全充滿疑慮。由於迎風狗公園內是可以讓狗不受牽繩束縛，自由奔跑，夏天高溫，通常狗看到水就會興奮地想泡進去玩，主人根本攔不住，為了不讓毛孩子的身體碰到髒水，飼主只好忍痛跟迎風狗公園說再見，已經失去當初開設狗公園的美意。

王鴻薇表示，飼主已經抱怨連連，動保處應有所作為，傾聽專業意見，研究如何改善戲水池的水質，尤其夏天又是容易滋生細菌與感染的季節，市府有責任還給飼主們一個讓毛小孩玩得開心、健康的空間。