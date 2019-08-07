利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



利奇馬颱風朝台灣北部撲來，基隆市大武崙及新北市烏來、三峽一帶過去曾經淹水，被水利局第十河川局列為災害重點區域，將即時決策辦理必要預防性河道整理、抽水機布設等防颱準備，也提醒當地民眾加強防颱，減少災損。

前年6月和去年9月大武崙地區都傳出淹水災情，今年7月3日凌晨一場大雷雨，也造成武崙溪暴漲，淹到快與路面平，幸過去發生患後加高堤岸才沒溢堤，但也讓沿岸居民看了膽顫心驚。

第十河川局局長曾鈞敏說，按照中央氣象預報資料顯示，利奇馬颱風預計明天侵襲台灣，北部地區首當其衝。第十河川局已與轄區內雙北及基隆市政府聯繫，全面動員防颱準備工作。

曾鈞敏6日上午到三峽河祖師廟前河岸視察防水版封堵準備，下午赴烏來與區長周守信併視察烏來防颱準備情形，並巡查南勢溪覽勝橋下游至桶後溪河道通水狀況。

第十河川局副局長許朝欽則到則到基隆，與大武崙工業區主任鄭秀美研商區內排水及預布抽水機等防颱措施，確保降低工業區淹水機率。