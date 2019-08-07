10天鐵馬環島拚千里 輔大盼募款補助醫療

2019-08-07 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



輔仁大學鐵馬環台活動，今年邁入第10屆，車隊昨出發前，由輔大校牧神父林之鼎主持祈福禮、撒聖水。圖／輔大醫院提供 分享 facebook 「希望每騎1公里，就能多獲得各界贊助，以運用在各項醫療補助上。」輔仁大學教職員及醫療人員組成鐵馬車隊環島共80人，昨上午從學校出發，逆時針方向從西部向東部騎乘，預計10天內完成全程約1000公里，希望藉由該項活動，將募來的資金運用在政府或社福無法照顧到的醫療補助上。

輔大鐵馬環島活動自2012年發起至今，已邁向第10屆，每年都會設定公益主題，包括原住民菁英培育、身心障礙生圓夢、運動績優清寒選手獎勵、財團法人勇源輔大乳癌基金會等。今年活動以輔大醫院羅四維神父社工室「醫療急難救助暨社會服務基金」為主題，輔大教職員生和醫院人員每騎1公里，校友或社會各界贊助1元。

總領隊、使命副校長聶達安曾參加過3屆環島行動，他表示，輔大歷年來結合運動與社會接觸、品德教育，豐富大學教育的內涵，連續十年真的很不容易，期盼輔大能繼續走向正向，開發更多的能量。

今天車隊出發前，由輔大校牧神父林之鼎主持祈福禮，他說，鐵馬環島征服的不是山海，而是人的自我主義。輔大鐵馬環島創始人、前校長黎建球也說，當年他倡導「健康輔仁」，帶領師生做鐵馬環島、泳渡日月潭、登玉山，很開心校內10年來不放棄，「騎車與生命一樣，要找到旋律。」