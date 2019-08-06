飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件

2019-08-06 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市動保處指出，攜犬隻出入公共場所，應使用牽繩或推車等防護措施，否則可開罰飼主2000到1萬元。圖／北市動保處提供 分享 facebook

北市動保處每年約接獲450件犬隻未繫牽繩的投訴案，今年上半年僅追查並裁罰30件，開罰率低，動保處坦言，接獲通報，往往因資訊不夠明確，較難抓到違規飼主。

另外，動保處表示，預計下月內湖區北勢湖環保公園、南港區玉成公園2處狗活動區將啟用，加上既有的5處狗公園或狗活動區，將達到7處。動保處動物管理組長翁綉雯說，北勢湖約有600平方公尺大的草地狗活動區域，玉成則為116平方公尺，兩活動區都有金屬圍籬，並會設置狗便袋、垃圾桶、休息座椅。

動保處每年平均會接獲超過20件因飼主遛狗未繫牽繩，犬隻受驚後逃竄導致意外傷亡的案例。動保處表示，未依規定替犬隻繫上牽繩等適當防護措施者，北市前年抓到21件，去年有32件，今年上半年已有30件，開罰金額已逾14萬，有逐年增加的趨勢。

動保處動物救援隊長吳晉安表示，違規開罰件數增加，應與近來和環保局清潔隊合作有關，清潔隊發現路邊犬貓遺體不再直接焚化，會先讓動保處掃描有無晶片，動保處也藉此追究飼主責任。

動保處表示，飼主攜犬隻出入公共場所，若未使用牽繩或推車等防護措施被查到，可開罰飼主2000到1萬元。

吳晉安表示，在北市並非所有公共場所都限制飼主要為愛犬繫牽繩，現已有5處狗運動公園或狗活動區，容許犬隻免繫鍊活動，包含迎風狗運動公園、潭美毛寶貝快樂公園、華山公園狗活動區、萬興狗活動區及至善公園（福林）狗狗活動區。