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吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

中國大陸限制陸客來台自由行，台灣觀光產業將受到衝擊，台灣女婿吳鳳因此在臉書提出1...
中國大陸限制陸客來台自由行，台灣觀光產業將受到衝擊，台灣女婿吳鳳因此在臉書提出10個觀點，邀大家一起增加來台觀光人數，吸引1.7萬人按讚。 圖擷自吳鳳臉書
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中國大陸限制陸客來台自由行，台灣觀光產業將受到衝擊，在土耳其讀過觀光管理、當過6年導遊的台灣女婿吳鳳因此在臉書提出10個觀點，邀大家一起增加來台觀光人數，短短一天已吸引1.7萬人按讚，連北市觀光傳播局長劉奕霆都留言說「感謝吳鳳的建議！我來想辦法執行！」

吳鳳表示，最近大陸開始禁止發台灣自由行簽證，讓台灣觀光行業受到不少影響。雖然這是一個政治上的問題，但是我們不能讓台灣觀光業就這麼沈淪下去，還是要找辦法振興台灣觀光業。

吳鳳說，這時候更需要我們團結起來，一起來找辦法加強觀光的特色跟吸引力。不過說真的，台灣沒辦法完全靠國內旅行來發展觀光行業。我們很需要非常完整的一個旅遊觀光計畫。1年、5年、10年的規畫，從短程、長程來找辦法吸引國外觀光客。也許一開始沒辦法吸引大量的西方觀光客，但至少在亞洲區可以增加來台觀光人數。

吳鳳也分享10個基礎想法，包含「每一個觀光區需要重新整理，把特色弄的更清楚。可以參考日本的環境規畫跟美學概念」、「觀光區域附近的所有老建築要塗漆、整修、加強美感跟吸引力」、「加強夜市的衛生條件跟環保概念。在台灣除了幾個夜市之外，目前很難吸引外國觀光客」、「外島的城市跟環境美感要加強。多宣傳外島的特色」、「很需要把老街跟古老建築有更完整的規畫。許多老房子需要整修，老街也需要多宣傳」、「邀請各國的網紅來台灣旅遊拍攝。網路是最大的國際舞台，要好好經營」、「邀請一些名人來台灣演講、表演、拍攝等」、「創造有創意的宣傳方式來吸引觀光客」、「創造新時代的風景區」、「創造台灣觀光方面的團隊來經營台灣的形象。包含國際跟國內、粉絲頁、YT頻道等」。

吳最後也說「其實還可以加很多，不過基礎更重要，要有一個大方向，需要遠見的規畫。組成一個專業的團隊來一起改變台灣的觀光未來。如果需要協助我也願意幫忙。」

自由行夜市吳鳳
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