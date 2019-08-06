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新北分署妙招 辦拍賣會讓王老吉擺攤抵欠稅

2019-08-06 19:35中央社 新北6日電

法務部行政執行署新北分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，積欠新台幣300餘萬元勞健保費的「王老吉」也推出新口味手搖飲品上架販售以償還欠款，但僅賣出100餘杯，數量並不多。

中國飲品「王老吉」在台代理商王老吉茶館股份有限公司積欠300餘萬元勞健保費，被行政執行署台北分署、新北分署追討，「王老吉」與行政執行署協議，除每月分期付款，也會在每次行政執行署拍賣會上賣飲料抵稅。

法務部行政執行署新北分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，「1828王老吉涼水舖」藉機推出新口味手搖飲品上架販售。

新北分署指出，因為這次新口味的價格較過去的販售品項高，售出的數量並不多，僅賣出100餘杯，約6000餘元，比起今年6月的拍賣會能賣出412杯，約1萬4000餘元，差距頗大。

新北分署表示，「王老吉」另有向新北分署租自動販賣機，將罐裝王老吉涼茶擺入在新北分署販售，以增加收益，早日清償欠款；如今夏天炎熱，不少同仁都會購買涼茶，銷售量還不錯。

新北分署指出，知名糕點業者「恬品軒」積欠性別工作平等法罰鍰等約292萬餘元未繳，被行政執行署強制執行，從今年3月5日起，規定業者需在新北分署設立專櫃，以銷售所得抵繳欠款。業者今天也參加拍賣會，販賣蛋糕抵罰鍰。

「恬品軒」今天在拍賣會販賣馬卡龍，檸檬派、提拉米蘇、核桃派、鳳黃酥等甜點；拍賣會上另有鹽燈、紫晶洞，玉石擺件及迷你小家電等。今天首度登場的快煮壺、烤麵包機、迷你美食鍋、直立式吸塵器、小烤箱、保溫瓶，成為民眾搶購的項目。

新北王老吉拍賣會
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