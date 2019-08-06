新店四十份公墓法會 8月24日實施封路管制

2019-08-06 19:41 觀天下 記者張芳琪／新店報導



新店四十份示範公墓為因應法會，8月24日上午6時至14時實施竹林路71號起至翠峰路及雙峰路封路管制，請民眾搭乘接駁車。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 農曆中元節期間將至，新店四十份示範公墓為因應法會期間上山祭祀人潮，並響應政府低碳環保政策，今年度秋祭孝親報恩法會8月24日上午6時至14時實施竹林路71號起至翠峰路及雙峰路封路管制，請民眾搭乘接駁車上山祭祀。

四十份示範公墓園區祭祀人數眾多，且納骨塔入塔及環保葬人數逐年增加，近年來每到法會期間都有大量車潮湧入，造成上山道路壅塞，民眾沿途塞車苦不堪言。

為使民眾免於塞車之苦，採用較便捷兼具環保的方式上山祭祀親人，新店區公所於今年度法會當日實施竹林路71號起至翠峰路及雙峰路封路管制，當日除管制區居民及公務車輛外，禁止其他汽車進入，民眾可於8月24日上午6時30分至15時至北新藝術廣場(北新路與中正路交叉口)搭乘免費接駁專車上山祭祀。

新店區長林煌源表示，農曆中元節期間適逢秋祭孝親報恩法會活動，為降低周圍地區交通衝擊及往來祭祀民眾塞車之苦，於今年度秋祭法會實施封路管制措施，以確保法會當日交通順暢，民眾如欲於8月24日法會當日上山祭祀，可搭乘免費接駁專車，接駁車將依民眾實際需求調整發車班距，以免民眾久候。

另外，為響應環保，四十份公墓於8月10日至8月25日進行封爐，民眾祭祀金、銀紙，將以資源回收車輛送至八里焚化廠，淨爐後統一焚燒，請民眾配合。