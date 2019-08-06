遛狗不繫牽繩 北市上半年已開罰30件逾14萬元

2019-08-06 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市人口稠密、交通狀況複雜，北市動保處每年都會接獲遛狗未繫牽繩，犬隻受驚逃竄後意外身亡或受傷的悲劇案件。圖／北市動保處提供 分享 facebook 北市人口稠密、交通狀況複雜，動保處每年平均會接獲超過20件因遛狗未繫牽繩，犬隻受驚逃竄後意外身亡或受傷的悲劇案件；動物保護處指出，攜犬隻出入公共場所，應使用牽繩或推車等防護措施，以確保毛孩安全，否則可依北市動物保護自治條例開罰飼主2000到1萬元罰鍰，今年上半年已裁罰30件共14萬2000元。

北市動保處每年約接獲450件犬隻未繫牽繩的投訴案，8名稽查人員也不定期會在12個行政區進行寵物外出防護法規宣導和稽查取締，要求飼主為寵物繫上牽繩等防護措施，卻常聽到許多飼主努力捍衛愛犬自由的言論諸如「我家狗狗很乖，他不會咬人，而且我一叫就會回來」、「他是膽小狗，只敢黏在我腳邊」。

動保處動物救援隊長吳晉安表示，雖能體會飼主想讓犬隻自由奔跑的心情，但在車水馬龍的台北市區，仍應替犬隻繫上牽繩，若犬隻不習慣使用牽繩，建議可嘗試使用市售伸縮牽繩，讓毛孩開心跑跳時多一分保障；除了防護措施確保寵物安全外，也盼飼主也能體諒怕狗民眾的心情，避免人狗間衝突，壞了市民與寵物散步的好心情。

吳晉安說，北市現已設有5處可供市民帶犬隻免繫鍊活動的狗運動公園或狗活動區，分別為迎風狗運動公園、潭美毛寶貝快樂公園、華山公園狗活動區、萬興狗活動區及至善公園（福林）狗狗活動區，今年9月則預計再啟用內湖區北勢湖環保公園、南港區玉成公園2處狗活動區。