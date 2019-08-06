推綠能運輸 新北停車場將增114處電池交換站

2019-08-06 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



隨著電動車比例逐漸增加，新北市交通局將公開標租114處停車場設置電動機車電池交換站，以推廣綠能運輸。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 隨著電動車比例逐漸增加，新北市交通局表示，現有停車場多為電動車插座，僅有少數停車場有電動機車電池交換站，但為了推廣綠能運輸，將公開標租114處停車場設置電動機車電池交換站；另外同時規畫在烏來老街、淡水老街、白沙灣福隆遊客中心等觀光景點，設置11處電動機車租賃站，達到共享全綠能運輸服務。

交通局表示，根據統計自2015年至2018年電動車輛新增掛牌數平均年增1倍，今年1至6月達5.8萬輛、年增92.2%，其中多數為電動機車，共5.7萬輛、占97.8％。

新北市交通局長鍾鳴時指出，隨著電動機車市占率逐年增加，為響應環保政策、推動新北市綠色運輸，即日起針對新北市內114處停車場，公開標租電動機車電池交換站，除了方便車主外，也能提升新北市停車場多元友善的服務。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，去年已陸續在區公所、里民活動中心等處設置電動機車電池交換站，停車場則較少處，但為了方便民眾交換電池，將再增加標租數量；另外也正規畫在烏來老街、淡水老街、白沙灣福隆遊客中心等觀光熱門景點，設置11處電動機車租賃站。