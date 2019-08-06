解決停車不足問題 樹林將新增逾500個停車位

2019-08-06 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市副市長吳明機延續新北市長侯友宜行動治理座談會，昨前往樹林與里長進行市政座談會，針對停車議題前往長壽公園，研議地下停車場的空間活化，並視察十二股圳闢建機車停車場的工程，預計兩處將可新增共逾500個汽機車停車位，舒緩停車問題。

為舒緩樹林地區停車空間不足問題，市府爭取到瞻建設計畫經費補助，將在長壽公園興建地下3層停車場，提供216格小型汽車停車位及100格機車停車位，目前正進行規畫設計，預計2020年10月開始動工。

而保安街一段的十二股圳，也將利用水溝加蓋，闢建機車停車位，樹林區公所將新增逾200個機車停車格，預計今年9月開放民眾使用，增加的行人通行及機車停放空間，期盼能改善市場周邊的機車停車問題。

吳明機表示，市民生活中的小問題，都是政府的大事情。行動治理就是直接走訪基層進行對話，傾聽里長心聲及訪視基層實況，才能了解關鍵問題，協助解決問題，讓市民整體生活品質提升，實現安居樂業。

樹林區公所表示，改善交通是樹林市政重點，攸關行車安全的博愛街與板林路口交通動線改善，已於4月初增加標誌、繪製槽化帶等交通工程方式改善，引導汽車駕駛人行車動線，避免誤闖博愛街。