工商業用電大用戶 新北推換節能設備6折起

2019-08-06 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市經發局今辦「新北工商業用電大戶節能媒合會」，針對新北市337家800千瓦（kW）以上的工商業能源大用戶，推出8大項節能設備，由新北市綠色能源產業聯盟業者擺攤，現場下單殺到6折。

新北市副市長吳明機指出，新北市工商業用電占新北市用電的55％，其中契約容量800千瓦以上的能源大用戶有337家，占全市用電18％。新北市府自2016年即針對用電大戶查核輔導，至今已輔導230家，輔導發掘節電潛力有1.55億度電。

新北綠產聯盟理事長洪源鴻表示，商業大樓空調耗電約占總體一半，其中「冰水主機」占6成左右，透過冰水主機改善，可帶動整體省電約10％，對大用戶來說相當可觀。以中油總部為例，更改善了18％。他指出，一般能源大用戶換裝冰水主機約5到6年可以回本。

經發局繼今年針對連鎖服務業者推出節能媒合，今再針對能源大用戶，篩選出照明、空調、變頻器、空壓機、冰水主機、熱泵、電力分析儀及能源管理系統等8大媒合項目，現場下單下殺6折，一次購買2家產品，可再打9.5折。