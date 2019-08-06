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舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36聯合報 記者江婉儀╱即時報導

塵封35年的舊三貂嶺鐵路隧道，新北市政府正著手開闢自行車道，串聯至牡丹鐵路隧道，工程預計在2021年1月完工，新北市長侯友宜今早親自率領市府團隊前往勘查，期許結合瑞芳、雙溪間鐵路和鐵馬旅遊，如同推動「青春山海線」低碳旅行，完工後不僅可以帶動觀光，更要找回瑞芳、雙溪昔日風華。

侯友宜表示，這座舊隧道有近百年歷史，見證煤礦產業、北宜鐵路發展，三貂嶺跟三瓜子雙隧道的打通，活化為自行車道後，會保留原有的環境與生態，不會破壞原有的歷史建物，希望帶動東北角的觀光旅遊。

工務局說明，本工程位於台鐵宜蘭縣與平溪線的分岔點，往東經宜蘭線連往以海洋遊憩為主軸的貢寮東北角行程，往西則經平溪線停靠別具風味的基隆河煤礦鐵路觀光軸，兩大遊憩主軸是目前很受民眾喜愛的旅遊行程，自行車道完工後可強化連結侯硐至三貂嶺與牡丹至貢寮兩大遊憩主軸，進而活化山城聚落。

新工處指出，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，第一階段目前已開工，興建自行車休憩站工程，將南口段過去曾做為國軍橋隧連房舍空間，修繕改建為自行車休憩站，提供遊客駐足、休憩、解說導覽訊息使用，並在隧道口花園廣場前牆面布設歷史導覽解說資訊，了解隧道的發展歷程。

第二階段為自行車道主體工程，起點由牡丹車站出發，經過休憩站後，再穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.15公里，預計在2021年1月完工。

工務局表示，近年來瑞芳和雙溪地區低碳輕旅行興盛遊客也愈來愈多，兩區在地理上雖然很近，卻受地形阻隔，希望透過開闢三貂嶺舊隧道自行車道，串連附近景點，騎乘鐵馬也可沿路欣賞許多自然天成尚未開發的美景，豐富旅行趣味。

新工處表示，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，第1階段目前已開工，興建自行車休憩...
新工處表示，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，第1階段目前已開工，興建自行車休憩站工程。此為完工示意圖。圖／新北市工務局提供
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新北市政府正著手開闢自行車道，串聯至牡丹鐵路隧道，工程預計在2021年1月完工，...
新北市政府正著手開闢自行車道，串聯至牡丹鐵路隧道，工程預計在2021年1月完工，新北市長侯友宜（右二）今早親自率領市府團隊前往勘查。記者江婉儀／攝影
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新北市政府正著手開闢自行車道，串聯至牡丹鐵路隧道，工程預計在2021年1月完工，...
新北市政府正著手開闢自行車道，串聯至牡丹鐵路隧道，工程預計在2021年1月完工，新北市長侯友宜（中）今早親自率領市府團隊前往勘查。記者江婉儀／攝影
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