塵封35年 舊三貂嶺隧道闢自行車道

2019-08-06 13:58 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／新北報導



舊三貂嶺鐵路隧道完工示意圖。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

在山林中塵封了35年的舊三貂嶺鐵路隧道，新北市府正著手開闢自行車道，並串聯至牡丹鐵路隧道；市長侯友宜上午特別率領市府團隊前往隧道一探究竟。侯友宜說，這座舊隧道有近百年歷史，見證煤礦產業、北宜鐵路發展，活化自成行車道後，結合瑞芳、雙溪間鐵路和鐵馬旅遊，如同推動「青春山海線」低碳旅行，完工後不僅可以帶動觀光，更找回瑞芳、雙溪昔日風華。

工務局表示，該工程位於台鐵宜蘭線與平溪線的分岔點，往東經宜蘭線連往以海洋遊憩為主軸的貢寮東北角行程，往西則經平溪線停靠別具風味的基隆河煤礦鐵路觀光軸，兩大遊憩主軸是目前很受民眾喜愛的旅遊行程，自行車道完工後可強化連結侯硐至三貂嶺與牡丹至貢寮兩大遊憩主軸，進而活化山城聚落。

負責施工的新工處指出，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，目前已開工。第一階段為興建自行車休憩站工程，將南口段過去曾做為國軍橋隧連房舍空間，修繕改建為自行車休憩站，提供遊客駐足、休憩、解說導覽訊息使用，並在隧道口花園廣場前牆面布設歷史導覽解說資訊。

第二階段為自行車道主體工程，起點由牡丹車站出發，經過休憩站後，再穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.15公里，預計在110年1月完工。