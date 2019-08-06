北市檢舉違法毒性化學物質 民眾可獲百萬獎金

2019-08-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



配合中央毒性化學物質管理法修正為毒性及關注化學物質管理法，北市今天市政會議也通過「台北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，法務局約一周內發布後，民眾只要具名舉證毒性及關注化學物質的違法案件，經查證屬實且裁罰金額達6萬元就可以領取罰鍰金額10%作為獎金；若是企業內部員工揭發雇主不法，則可達30%，若以最高罰鍰500萬元估算，獎金最高可達150萬元。

為管控可能造成食安等問題的化學物質，中央的毒性及關注化學物質管理法於108年1月16日修正公布，目前列管340種毒性化學物質，新增列管國內外的關注化學物質，至少須做到明確標示及流向紀錄，部分則須申請主管機關核可；新法也授權地方政府規範獎勵檢舉者制度。

環保局水質病媒管制科長陳浩一表示，北市相關獎勵辦法已制定完成，民眾只要具名檢舉違反毒性及關注化學物質案件，提供可供查證的相關事實、證據、照片、影片或資料，經市府查證屬實且裁處違規者罰鍰達6萬以上時，民眾將至少可領取罰鍰金額10%的檢舉獎金。

陳浩一說，另因企業、工廠內部員工是最清楚內部運作毒性及關注化學物質情形的人，因此獎勵辦法也訂有「吹哨者條款」，鼓勵企業內部員工揭發雇主不法，並比照國外做法，把獎金額度進一步提高到罰鍰金額的30%，過程也會保護檢舉人。