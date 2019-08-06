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北市檢舉違法毒性化學物質 民眾可獲百萬獎金

2019-08-06 12:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

配合中央毒性化學物質管理法修正為毒性及關注化學物質管理法，北市今天市政會議也通過「台北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，法務局約一周內發布後，民眾只要具名舉證毒性及關注化學物質的違法案件，經查證屬實且裁罰金額達6萬元就可以領取罰鍰金額10%作為獎金；若是企業內部員工揭發雇主不法，則可達30%，若以最高罰鍰500萬元估算，獎金最高可達150萬元。

為管控可能造成食安等問題的化學物質，中央的毒性及關注化學物質管理法於108年1月16日修正公布，目前列管340種毒性化學物質，新增列管國內外的關注化學物質，至少須做到明確標示及流向紀錄，部分則須申請主管機關核可；新法也授權地方政府規範獎勵檢舉者制度。

環保局水質病媒管制科長陳浩一表示，北市相關獎勵辦法已制定完成，民眾只要具名檢舉違反毒性及關注化學物質案件，提供可供查證的相關事實、證據、照片、影片或資料，經市府查證屬實且裁處違規者罰鍰達6萬以上時，民眾將至少可領取罰鍰金額10%的檢舉獎金。

陳浩一說，另因企業、工廠內部員工是最清楚內部運作毒性及關注化學物質情形的人，因此獎勵辦法也訂有「吹哨者條款」，鼓勵企業內部員工揭發雇主不法，並比照國外做法，把獎金額度進一步提高到罰鍰金額的30%，過程也會保護檢舉人。

陳浩一說，北市毒性化學物質違法案件105年16件、前年12件、去年8件，今年已有9件，常見違規如引入禁用的「壬基酚聚乙氧基純」或未經核可輸入「環己烷」、「甲基異丁酮」等清潔或油漆用等化學溶劑，案件裁罰金額約2萬到6萬元不等，違規業者通常是被同業檢舉或輸入時被海關攔檢到；未來民眾也可透過1999市民當家熱線等方式檢舉不法。

北市環保局接獲通報查核業者是否依毒性及關注化學物質管理法運作。圖／環保局提供
北市環保局接獲通報查核業者是否依毒性及關注化學物質管理法運作。圖／環保局提供
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北市環保局接獲通報查核業者是否依毒性及關注化學物質管理法運作。圖／環保局提供
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