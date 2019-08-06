影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業選煤廠修復及再利用工程，今天動土，預計111年完工，市長侯友宜說，瑞三礦業選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，在台灣煤礦業發展史上具相當重要歷史地位，建築物東向有台灣第一部貨用升降梯，2005年登錄本市歷史建築，利用這次工程會將它外觀修復，讓猴硐黑金風華再現。

新北市觀旅局指出，瑞三鑛業公司係由鑛業鉅子李建興於日治昭和九年（西元1934年）所創設，歷史悠久，開啟猴硐地區礦業的扉頁，煤產量於1970年代時達到巔峰，直至1990年收坑停產，礦業逐漸成為夕陽工業，如同全世界後工業時期產業聚落般，聚落逐漸走向凋零。

然於礦坑園區所遺留下的瑞三鑛業公司選煤廠的廠房、機具、運煤車鐵軌等設施與彼時礦工浴室及宿舍空間等，形成別具特色的產業遺址景觀。

瑞三礦業選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，在台灣煤礦業發展史上具相當重要歷史地位，廠房主體為三層樓建築，一樓為鋼筋混凝土結構，二樓以上則為木構造，主建築物東向有「台灣第一部貨用升降梯」，並於2005年登錄本市歷史建築，這次會先修復外觀，下階段看主體結構，是否可以讓貨梯恢復使用。

侯友宜表示，將透過鐵道、自行車串連雙溪、瑞芳的礦業文化旅遊帶，也是帶動新北市青春山海線的重要亮點之一。瑞三礦業選煤廠將透過本次修復及再利用工程，重現舊時產業歷史風貌外，更是創造出結合礦業歷史、視覺藝術及文化觀光複合性場域，進而帶動在地礦業觀光發展。