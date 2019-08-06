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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

七夕、父親節撿便宜 北市流當品1.13克拉鑽戒市價6折起

2019-08-06 08:27聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

七夕節人節、父親節將屆，北市動產質借處將於明天下午舉辦鑽飾、黃金、手錶等流當品的拍賣活動，總計80標，其中最大顆鑽戒有1.13克拉，起標價15萬元，是市價的六到七成；另外還有勞力士男、女表，起標價最低僅要4萬5千元，想撿便宜，買禮物送給最心愛的人就趁現在。

動質處表示，今天下午1時至4時，在總處(長安西路3號6樓)開放現場鑑賞，明天下午1時至2時20分競標，有興趣的民眾可得把握機會。

動質處表示，近來為質避免質借客戶因質物流當蒙受損失，所以實施多項輔導措施，流當品已逐年減少，一年僅一次標售，這次是配合七夕、父親節檔期推出「另類選項」，也是最後一次辦理鑽飾及手表類的流當品「現場標售」活動。

動質處表示，由於現場標售需要花很多人力成本，民眾也要花交通成本，隨著網路科技進步，未來將改線上標售，一切線上作業，不受時間、地域的影響，也方便有興趣的民眾投標。

動質處表示，這次拍賣的流當品總計80標，其中鑽飾52標，大多是鑽戒為主，超過一克拉的鑽戒就有6顆，起標價最低4萬1千元起跳，最大顆則是1.13克拉，起標價15萬元，最小也有43分，起標價2萬元，全都有附GIA證書。

此外，勞力士手表則有5標，最貴的鑲鑽金表，起標價23萬元，約市價的六到七成左右。

至於黃金飾品則有23標，其中不少是項鍊、戒指、耳環、手鍊的套件組，另外還有12生肖金幣，起標價不到五萬元；另外還有對金獅子，造形可愛，大約12兩重，起標價60萬元。

動質處表示，本次競標拍賣訊息，可上官網查詢，網址為https://op.gov.taipei，也歡迎有興趣的民眾今天下午親自來趟總處鑑賞，明天下午開放競標。

北市動產質借處。本報系資料照片
北市動產質借處。本報系資料照片
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