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貢寮馬崗漁村「缺獨特性」 聚落登錄碰壁

2019-08-06 00:10聯合報 記者張曼蘋吳淑君／新北報導

極東漁村馬崗石頭屋申請登錄聚落建築群失敗，居民很失望。 記者吳淑君／攝影
極東漁村馬崗石頭屋申請登錄聚落建築群失敗，居民很失望。 記者吳淑君／攝影
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新北市東北角貢寮極東村落「馬崗漁村」石頭屋傳承百年，但開發建商將進駐投資，居民向文化局申請登錄聚落建築群，文資審議結果昨出爐，因缺乏個別獨特性、人群移居、家系構成等欠缺歷史脈絡，因此不符合登錄聚落，但漁村內3棟列冊追蹤的建物，將採單點式申請歷史建築，正依程序審議中。

新北文化局指出，馬崗村申請聚落保存案經送文資審議大會審議，市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬的環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性。

文化局指出，該區域從人群移居、家系構成到宗族發展，都欠缺歷史脈絡與紋理完整性，且雖然傳統砌石構造的石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，又多數建築已改建為新式建築，導致該區域全貌協調價值深受影響，因此決議不登錄。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周表示，漁村的空間聚落與建築，與他們的產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落，馬崗在整體空間組織構成及建築樣貌，未呈現出代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，也不具完整性。

馬崗漁村雖然早期是有特色的石頭屋，但如今多數房屋已重新用水泥改建過，原物保存度低...
馬崗漁村雖然早期是有特色的石頭屋，但如今多數房屋已重新用水泥改建過，原物保存度低，無法登錄聚落。 圖／新北市文化局提供
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台南大學文化與自然資源學系老師賴志彰也說，30年前他仍在台大城鄉所博士生時代，曾參與卯澳漁村保存計畫，還開過2次公聽會，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。

「真的很可惜！」文資審議委員李乾朗表示，馬崗漁村雖然早期是有特色的石頭屋，但如今風貌已變，且多數已重新用水泥改建過，原物保存度低，雖然無法登錄聚落，但其中3棟房屋因保存較佳，正在申請歷史建築中。

貢寮區福連里第10鄰鄰長江陳碧珠說，她80歲了，出生20天就被抱來當養女，就一直住在石頭屋裡，全家都在這裡生根，她家對面的石頭屋更久應該有上百年了，這些石頭屋都是從海邊扛石頭回來蓋的，面海先造一堵厚厚的擋浪牆，石頭屋會留一個窗，颱風天觀看浪有多大。

江陳碧珠說，地主在他們不知情的情況下把地賣給財團，要是財團來開發，他們家園就沒了，想靠海討生活也不行了，已習慣天天看海吹海風的日子，去別的地方根本住不習慣，申請登錄聚落建築群大家都希望能過，擔心了好久，結果還是失敗，很失望。

歷史建築文化局文資法
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