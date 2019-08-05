醜蔬果3年34萬公斤 變身新北美食分享共餐

2019-08-05 19:22 中央社 新北5日電



愛心餐飲協會與喜樂關懷協會今天到深坑義煮共餐，將格外品製作成佳餚供長輩及弱勢學童享用。新北社會局表示，惜食分享網推動3年，已將逾34萬公斤醜蔬果和格外品變身美食。

新北市政府社會局表示，協會義廚不僅精心製作有如五星級的料理，如法式香煎羊排、南洋粉絲蟹堡、香酥塔塔魚柳等，還帶來川劇變臉、魔術、歌舞劇，讓當地的學童們驚呼連連。

愛心餐飲協會會長羅懷文表示，協會40名義廚每月到偏區舉辦1場愛心餐會，迄今6年共辦68場，為響應新北市惜食分享政策，義廚總能運用專業與創意，把任何材料變成五星級料理，義廚裡包含中餐、西餐、烘焙等師傅，不乏國內知名飯店主廚。

新北市喜樂關懷協會理事長黃淑如表示，協會與社會局文山社福中心合作，幫忙服務發展遲緩、隔代教養、家庭功能失調、脆家等孩童，透過課程安排和課業輔導，讓孩童長出自信和力量。

社會局主任秘書吳淑芳表示，新北惜食分享網推動至今滿3年，透過14處惜食分享廚房和89個惜食共餐據點，將原本可能成為廚餘的34萬多公斤醜蔬果和格外品重新再利用，變成一道道佳餚美食，受益高達38萬人次，新北市將持續推動惜食分享理念，不僅環保愛地球，也能造福更多的民眾。