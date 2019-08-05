淡水馬偕醫院設禁菸鈴 協助勸導禁菸

2019-08-05 20:20 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水馬偕紀念醫院在容易聚集抽菸的地點設有「勸導禁菸鈴」，只要按一下，系統便會自動啟動廣播提醒抽菸民眾。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook

為響應戒菸活動，提供正確戒菸治療方法，淡水馬偕紀念醫院舉辦「戒菸週活動」，特設「行動戒菸門診」特別邀請家醫科醫師親自看診，讓專業醫師看診與進行專業諮詢，另外在容易聚集抽菸的地點設有「勸導禁菸鈴」，只要按一下，系統便會自動啟動廣播提醒抽菸民眾。

淡水馬偕醫院家醫科主任詹欣隆表示，馬偕紀念醫院為無菸醫院，週邊劃有禁止吸菸的區域，但還是會有許多民眾在紅線內抽菸，熱心的民眾想要勸導卻又害怕發生衝突該，現在馬偕紀念醫院在許多容易聚集抽菸的地點設有「勸導禁菸鈴」，只要按一下，系統便會自動啟動廣播提醒抽菸民眾，減少衝突的發生。

淡水馬偕醫院家醫科主任 詹欣隆表示，現在生活相當關注空氣品質指標，吸菸與二手菸其實是分佈最廣的室內空氣污染源。

另外近年台灣實證數據指出，40歲以下有68.7%罹患急性心肌梗塞之風險，心肌梗塞再復發病人有大於50%有抽菸，菸害造成的空氣汙染也是不可小覷的來源。馬偕紀念醫院，每年舉辦戒菸週，還提供戒菸班，希望戒菸的民眾參加戒菸班不但不需要自費，健保有給付，還是使用全世界最好的戒菸藥物，鼓勵民眾拋開菸害、擁抱健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康