金山小農市集開跑 甘藷蔬果新鮮現採

2019-08-05 20:16 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區公所邀請金山在地10位青農與小農來到中山公園擺設小農市集，到9月15日每週六、日都有新鮮現採的農特產品可以一次買足。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook

金山區公所邀請金山在地10位青農與小農來到中山公園擺設小農市集，從8月3日活動開跑，一直到9月15日每週六、日都有新鮮現採的農特產品可以一次買足，區長與青農聯誼會長也邀請大家一起來金山挖地瓜、烤地瓜、品嚐最新鮮的金山地瓜。

金山區長陳國欽表示，金山區的農業型態相當多元，除了現在大宗的金山甘藷，還有即將要進入產季的芋頭也是相當多，還有不少青農發揮創意種植花卉與香草，為傳統的農業型態注入新的活力，趁著地瓜節活動的期間，也幫民眾將金山特色的農產品聚集成市集，讓大家來到老街一次可以買到。

開幕儀式上，青農們也紛紛感謝區公所對青農與小農的協助，讓金山的新鮮農特產品有更多展售的地方，新北青農聯誼會長王御庭更指出，經歷六二雨災後，很幸運可以成為市府與區公所協助的對象，香草園正在復原中，希望有更多人可以來金山品嚐傾儂與小農的堅持與用心。

在砲聲、彩帶漫飛中金山小農市集宣告開跑，區公所也歡迎喜愛新鮮現採的金山地瓜、蔬果等農特產品的朋友千萬不要錯過這19場次一次聚集都買得到的機會，還有8月17日地瓜節主活動也有神秘嘉賓與許多優惠價格的農產品展售，邀請大家一起來金山買甘藷、挖甘藷、焢甘藷。