都更三箭全到位 新北都委會通過TOD案

2019-08-05 17:55 中央社 新北5日電



新北都更三箭中第一箭以捷運站周邊為都更優先區的「配合大眾運輸發展導向策略（TOD）」修正案，今天通過新北都委會審議，使得都更三箭相關修法都完成，近期將加速都更腳步。

新北市長侯友宜競選期間提出「都更三箭」的政見，第一箭就是「捷運到哪，都更就做到哪」，第二箭「主要道路兩側的房屋都更」，第三是「推動防災型都更，提升公共安全」。

城鄉發展局科長陳柏君表示，第三箭主要是依現行法令進行危老等都更工作，目前執行中；第二箭「都市計畫法新北市施行細則」修法也已完成並於7月公告實施，沿主要幹道的道路寬度及建築基地達一定規模者可獲最高20%的加給基準容積。

她說，第一箭以捷運蓋到哪、都更做到哪的策略所推動「擬定新北市捷運場站（第一階段）周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（配合大眾運輸發展為導向，TOD）策略」案今天通過新北市都市計畫委員會審查，預定8月底前發布實施。

城鄉局長黃一平表示，於TOD適用範圍內申請者應繳納增額容積價金，並提供托老、托幼或社宅等公益性設施，最高可獲取50%增額容積，以提高都市更新誘因。

城鄉局指出，適用TOD包括三重、菜寮、台北橋、徐匯中學、三民高中、新莊、頭前庄、大坪林、七張、頂溪、永安市場、景安、中和、土城、海山、板新、新埔及新埔民生、府中、淡水、紅樹林等21站。全案從公開展覽到審議通過歷時不到3個月，展現市府加速推動都市更新的決心。