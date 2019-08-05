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北市廚餘有機肥搶手 今年擴大辦理12日可網路申請

2019-08-05 17:18聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環保局106年起配合田園城市，將堆肥廚餘製成的有機肥料於每年分4季發放給台北市民，每季開放申請都在1天內就被申請一空，早期也只能到焚化廠領取而引起市民抱怨，今年因此擴大辦理，不但領取地點變12處，第三季也增加發放數，從1500包增為2000包，12日早上11點於「田園銀行網路平台」開放線上申請，期盼至少撐過24小時，滿足市民需求。

環保局每年回收5、6萬公噸廚餘，其中9成是可製成有機肥的堆肥廚餘，約1成是養豬廚餘，其中堆肥廚餘委託合格廠商製作有機質肥料後，回饋3.33%肥料給市府推動田園城市；106年從第二季開始推動，發放給1961人次及單位共20.4公噸，去年則發給3301人次及單位共35.37公噸，今年上半年則已發給2842人次及單位，量達41.16公噸。

環保局廢棄物處理管理科長李旻壕說，廚餘有機肥每季因數量有限，雖開放5天時間供民眾線上申請，但總是在一天內就額滿，還有民眾打電話來抱怨沒有了，只能等下一季；為了讓民眾更容易取得有機肥，今年前兩季都穩定發放1500包，每包10公斤，每人限申請1包，12日開放網路申請的第三季則因供應量穩定，增為2000包。

李旻壕說，除了發放量增加外，今年民眾在網路申請取得資格後，將可在清潔隊12區分隊領肥料，不再用大老遠跨區；網路報名必須填寫，姓名、電話、e-mail及身分證字號末5碼，限設籍台北市的民眾申請。

北市環保局106年起委託合格廠商製作有機質肥料後，回饋部分肥料給市府推動田園城市...
北市環保局106年起委託合格廠商製作有機質肥料後，回饋部分肥料給市府推動田園城市；至今年，發放量、領取地點都增加。圖／環保局提供
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