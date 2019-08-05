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忠孝東路早上施工占兩車道 議員批擾民塞車

2019-08-05 16:26聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市忠孝東路四段今天早上尖峰塞車，議員王鴻薇接獲民眾陳情後調查，發現是台電於忠孝東路4段178號旁進行更換管線作業，施工佔用兩車道造成；王因此質疑市府為何核准廠商在車潮不斷的上班尖峰施作？對此，北市新工處表示，該工程為人手孔工程，頂多只能占1車道，業者占用兩車道沒事前申請說明，將依台北市道路挖掘管理自治條例開罰1萬元。

王鴻薇表示，台北市對於施工時間規畫真的有問題，忠孝東路本來車流就大，卻讓施工廠商在早上時段、占兩個車道作業，造成今天忠孝東路塞車；此外，民眾上網到台北市道路管線暨資訊中心查詢施工地點資訊，卻發現施工目的一欄只填了32，「是什麼密碼？」

王說，忠孝東路施工擾民資訊又不透明，是要民眾解摩斯密碼才知道嗎？從規畫時間到公告方式都讓人傻眼，難怪市民對交通不滿意度會這麼高，市府顯然無心改善。

對此，新工處挖管科長黃繼模表示，人手孔工程頂多只能占用1個車道，廠商事前確實沒提到會有占用兩車道的施工情況，將依自治條例開罰1萬元；經了解，今天工程是人手孔蓋提升工程，資訊查詢系統中的施工目的，理論上應該標示中文才對，廠商填報時卻只填入工程代碼，現已派員更正。

黃繼模說，一般影響交通的工程會安排在早上9點半到下午4點，相對離峰的時間，人手孔蓋工程施工時間相較道路工程短，之後會提醒廠商視當天車流狀況延後開始施工的時間，例如10點或10點半，同時確認工程需占用車道數。

施工廠商則表示，先前確實都只占1個車道，但工程尾聲需要重鋪路面瀝青，因工程效率與機具移動空間考量才占用2個車道；雖然路證期限是到明天，但整體工程今天已完成，明天不會再施工。

台北市忠孝東路四段今天早上尖峰塞車，議員王鴻薇發現是台電於忠孝東路4段178號旁...
台北市忠孝東路四段今天早上尖峰塞車，議員王鴻薇發現是台電於忠孝東路4段178號旁進行更換管線作業，施工佔用兩車道造成，但查詢系統的資訊中，施工目的填32，不僅塞車擾民，資訊也不透明。圖／議員王鴻薇提供
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